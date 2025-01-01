Спектакль Следующая остановка. Иммерсивный променад в трамвае

Иммерсивный спектакль-променад в омском трамвае

Приглашаем вас на уникальный иммерсивный спектакль-променад «Следующая остановка», который пройдет в омском трамвае. Это не просто театральное представление, а увлекательное путешествие по историческому маршруту, где каждый момент наполняется новыми смыслами.

Сюжет и герои

Главные герои спектакля, Алиса и Тарас, сталкиваются с конфликтами в отношениях с родителями. Однако их путешествие на трамвае помогает переосмыслить происходящее. Зрители окажутся в центре событий, погружаясь в историю через наушники, где их ждут голоса персонажей и звуки города.

Творческая команда

Голоса спектакля принадлежат талантливым актерам театра «Галерка»: Анастасии Смычек, Василию Анохину и Анжелике Палладовой. Также в проекте участвует Ирина Герлиц, озвучивающая все муниципальные автобусы, трамваи и троллейбусы Омска. Музыкальное сопровождение предоставит известный музыкант Алексей Гализдра, который также прославился рекламой «Тач-салон». Сценарий написан Евгенией Карпаниной, Алексеем и Екатериной Пономаревыми.

Информация для зрителей

Старт спектакля-променада пройдет от остановки «Трамвайное депо», расположенной за цирком по адресу: 16 Военный городок, дом 339 на улице Орловского. Продолжительность спектакля составляет 1 час, а протяженность маршрута — 10 километров. Сбор гостей осуществляется за 15 минут до начала события.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта!