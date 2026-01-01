Славный май
Киноафиша Славный май

Славный май

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт «Славный май» в Новосибирском театре оперы и балета

Новосибирский театр оперы и балета представит хоровой концерт «Славный май», который обещает стать музыкальным рассказом о непростом времени. Концерт пройдет под руководством лауреата международных конкурсов Марии Моисеенко и концертмейстера Инны Петерс.

Программа концерта

Первое отделение включит в себя песни известных композиторов: Исаака Дунаевского, Александры Пахмутовой, Марка Фрадкина и Родиона Щедрина. Эти произведения создадут неповторимую атмосферу праздничного мая — времени демонстраций и веселых маршей, наполненных лирикой, внутренним подъемом и верой в будущее.

Во втором отделении прозвучит кантата Юрия Ларина «Солдатские песни», отображающая фронтовые будни. Эта часть программы погружает в мир сдержанных и сосредоточенных эмоций, воспевая мужество и память о доме, а также напоминая о цене мирной жизни.

Исполнители

Хор Новосибирского театра оперы и балета порадует зрителей своим мастерством. Над постановкой работают:

  • Мария Моисеенко — автор идеи, главный хормейстер и дирижер
  • Игорь Бондаренко — режиссер
  • Семен Круглов, Любовь Скурихина — хормейстеры

Стоит отметить, что в составе исполнителей возможны изменения. Концерт «Славный май» не только позволяет насладиться музыкой, но и заставляет задуматься о контрастах истории и памяти, где праздничная жизнь переплетается с трагическим опытом.

Для ценителей музыкальных контрастов и размышлений о прошлом это событие станет настоящим подарком.

 

2 мая суббота
18:00
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
от 500 ₽

