Слава
Возраст 6+

О концерте

Слава — 25 лет на сцене

В БКЗ «Октябрьский» состоится концерт певицы Славы, посвященный её 25-летию на сцене. За время своей карьеры она стала обладательницей множества наград, включая 11 премий «Золотой граммофон» и 6 наград «Песня года».

Музыкальная биография

Концерт «Слава» — это не просто выступление, а настоящая музыкальная биографическая книга. В программе собраны как проверенные временем хиты, так и новые песни, которые уже успели завоевать симпатии зрителей.

Награды и достижения

На счету певицы 11 премий «Золотой граммофон», 6 наград «Песня года», 6 грифов «Шансон года» и 4 премии от RU.TV и МУЗ-ТВ. Каждая композиция стала «зеркалом» своего времени, оставив трогательный отклик в сердцах её поклонников.

Что ждать на концерте

Зрители могут рассчитывать на хорошо знакомые хиты, а также на дебют новых треков, которые обещают стать настоящими музыкальными находками. Концерт порадует поклонников эстрады и шансона, а также всех ценителей музыкальных историй.

Ноябрь
8 ноября воскресенье
19:00
Октябрьский Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
от 2500 ₽

