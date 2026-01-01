Спектакль Слава

Человек и его эго: философская танцевальная притча от труппы Фора

Труппа Фора из Екатеринбурга представляет захватывающий спектакль, который сочетает в себе элементы мистического детектива и философской притчи. На первый взгляд, это простая история о преступлении, но по мере развития сюжета выясняется, что она затрагивает гораздо более глубокие темы.

Суть спектакля

Зрителей ждет уникальная интерпретация борьбы человека со своим эго, охватывающая такие понятия, как трансформация личности, предательство и прощение. Спектакль поднимает важные вопросы о любви — о той настоящей любви, которая так значима в жизни каждого человека.

Труппа Фора

Фора — это единственная в России компания современного танца, работающая в жанре танцтеатра уже 25 лет в абсолютно бессменном составе. Труппа зарекомендовала себя как культурный бренд столицы Урала, и каждый ее спектакль становится событием для поклонников театрального искусства.

