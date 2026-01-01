Слава. Юбилейный тур, 25 лет на сцене

Слава. Большой концерт

Певица Слава (Анастасия Сланевская) — популярная артистка, чьи песни и уникальный голос покорили сердца слушателей. На сцене она уже более 20 лет с 2002 года, и её творчество стало неотъемлемой частью музыкальной культуры России.

Известность к Славе пришла после выхода хита «Люблю или ненавижу», который раскрыл ее талант широкой аудитории. За ним последовали другие знаковые композиции, такие как «Попутчица», «Классный», «Одиночество» и «Крик души», которые также стали настоящими шлягерами.

На протяжении своей карьеры Слава сотрудничала с множеством известных артистов, среди которых Стас Михайлов, Григорий Лепс, Стас Пьеха и Ирина Аллегрова. Эти коллаборации значительно расширили её музыкальный диапазон и привнесли новые краски в её творчество.

Сегодня Слава с лёгкостью собирает аншлаги на крупнейших концертных площадках страны и активно гастролирует по России. Она — многократный обладатель престижных музыкальных премий, таких как «Золотой граммофон», «Песня года», «Шансон года», «RU.TV» и «Муз-ТВ», подтверждающих её высокий статус в музыкальной индустрии.