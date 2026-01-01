Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Слава. Юбилейный тур, 25 лет на сцене
Киноафиша Слава. Юбилейный тур, 25 лет на сцене

Слава. Юбилейный тур, 25 лет на сцене

18+
Возраст 18+

О концерте

Слава. Большой концерт

Певица Слава (Анастасия Сланевская) — популярная артистка, чьи песни и уникальный голос покорили сердца слушателей. На сцене она уже более 20 лет с 2002 года, и её творчество стало неотъемлемой частью музыкальной культуры России.

Известность к Славе пришла после выхода хита «Люблю или ненавижу», который раскрыл ее талант широкой аудитории. За ним последовали другие знаковые композиции, такие как «Попутчица», «Классный», «Одиночество» и «Крик души», которые также стали настоящими шлягерами.

На протяжении своей карьеры Слава сотрудничала с множеством известных артистов, среди которых Стас Михайлов, Григорий Лепс, Стас Пьеха и Ирина Аллегрова. Эти коллаборации значительно расширили её музыкальный диапазон и привнесли новые краски в её творчество.

Сегодня Слава с лёгкостью собирает аншлаги на крупнейших концертных площадках страны и активно гастролирует по России. Она — многократный обладатель престижных музыкальных премий, таких как «Золотой граммофон», «Песня года», «Шансон года», «RU.TV» и «Муз-ТВ», подтверждающих её высокий статус в музыкальной индустрии.

Купить билет на концерт Слава. Юбилейный тур, 25 лет на сцене

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
5 октября понедельник
19:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 2000 ₽
6 октября вторник
19:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 2000 ₽
9 октября пятница
19:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 2000 ₽

Фотографии

Слава. Юбилейный тур, 25 лет на сцене

В ближайшие дни

Солисты Оркестра CAGMO. Сны Людовико Эйнауди при свечах
6+
Неоклассика

Солисты Оркестра CAGMO. Сны Людовико Эйнауди при свечах

13 августа в 19:00 Новосибирский ДК железнодорожников
от 1900 ₽
Лайфгард
12+
Инди

Лайфгард

27 сентября в 20:00 Бродячая собака
от 1000 ₽
Павел Пиковский
12+
Рок

Павел Пиковский

28 октября в 20:00 Бродячая собака
от 1600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше