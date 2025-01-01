Слава Никифоров: Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на уникальный концерт одного из самых ярких комиков современности — Славы Никифорова. Этот вечер обещает быть насыщенным юмором и приятными сюрпризами!

О художнике

Слава Никифоров — российский комик и резидент популярных стендап-шоу. Он известен своим острым чувством юмора и умением находить смешное в повседневной жизни. Его выступления всегда наполнены искренними эмоциями и актуальными темами.

Что вас ждет

На концерте в Stand Up Store Moscow зрители смогут насладиться новыми шутками и интересными историями, которые Слава подготовил специально для этой встречи. Это не просто стендап, а настоящая комедийная терапия, которая подарит вам заряд позитива и хорошего настроения.

Место проведения

Stand Up Store Moscow — это уютное и атмосферное пространство, идеально подходящее для комедийных выступлений. Здесь вы сможете комфортно расположиться и насладиться шоу.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте Stand Up Store. Рекомендуем забронировать места заранее, так как количество мест ограничено!

Дополнительная информация

Следите за новостями на официальных страницах Славы Никифорова и Stand Up Store в социальных сетях, чтобы быть в курсе всех событий и акций.

Не упустите шанс провести вечер в компании хорошего юмора и позитивных эмоций! Ждем вас!