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Слава Никифоров. Сольный концерт
Билеты от 1500₽
Киноафиша Слава Никифоров. Сольный концерт

Слава Никифоров. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Программа «Ловец Слов» со Славой Никифоровым

Приглашаем вас на уникальное вечернее шоу «Ловец Слов», где выступит известный комик Слава Никифоров. Это событие станет настоящим праздником для любителей стендапа и хорошего настроения!

О программе

В рамках программы вас ждут следующие выступления:

  • «Stand Up Battle Павла Воли»
  • «Стендаповый Стендап»
  • «Шоу Историй»

Слава Никифоров — экспрессивный комик, который известен своим громким и энергичным стилем. Его выступления завораживают зрителей и заставляют смеяться до слез.

Где и когда?

Мероприятие пройдет в уютном пространстве Bolshevik Loft. Не упустите возможность насладиться не только комедией, но и разнообразным меню европейской и русской кухни с авторской подачей.

Рекомендации для зрителей

Чтобы избежать задержек с заказами на кухне, рекомендуем приходить к сбору гостей за час до начала программы. Сбор гостей начнется в 19:00, а само шоу стартует в 20:00.

Важно знать

Возрастное ограничение — 18+. На входе потребуется паспорт для подтверждения возраста.

Не пропустите шанс стать частью этого незабываемого вечера комедии и хорошего настроения!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
18:00 от 1500 ₽

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