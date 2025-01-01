Слава Никифоров. Сольный концерт

Программа «Ловец Слов» со Славой Никифоровым

Приглашаем вас на уникальное вечернее шоу «Ловец Слов», где выступит известный комик Слава Никифоров. Это событие станет настоящим праздником для любителей стендапа и хорошего настроения!

О программе

В рамках программы вас ждут следующие выступления:

«Stand Up Battle Павла Воли»

«Стендаповый Стендап»

«Шоу Историй»

Слава Никифоров — экспрессивный комик, который известен своим громким и энергичным стилем. Его выступления завораживают зрителей и заставляют смеяться до слез.

Где и когда?

Мероприятие пройдет в уютном пространстве Bolshevik Loft. Не упустите возможность насладиться не только комедией, но и разнообразным меню европейской и русской кухни с авторской подачей.

Рекомендации для зрителей

Чтобы избежать задержек с заказами на кухне, рекомендуем приходить к сбору гостей за час до начала программы. Сбор гостей начнется в 19:00, а само шоу стартует в 20:00.

Важно знать

Возрастное ограничение — 18+. На входе потребуется паспорт для подтверждения возраста.

Не пропустите шанс стать частью этого незабываемого вечера комедии и хорошего настроения!