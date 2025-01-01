Слава казаков сквозь призму веков

Меню
Новая концертная программа ансамбля Российского Казачества

Государственный Ансамбль Российского Казачества «Казачий курень» представляет свою новую концертную программу, посвященную многовековой истории казаков и их роли в защите Отечества. В 2025 году согласно указу Президента РФ объявлен Годом защитника Отечества, что делает данное выступление особенно актуальным.

Казачья культура в музыкальном исполнении

На концерте зрители смогут погрузиться в богатство песенной и танцевальной культуры казаков. Каждый исторический период стал осередком для своих героев, таких как Ермак, Матвей Платов, Дмитрий Скобелев и Константин Недорубов. Ансамбль представит разнообразные музыкальные номера — от строевых и лирических песен до казачьих романсов.

Танцы и обряды

Словно перенесенные во времени, удалые танцевальные номера, исполненные с виртуозным сопровождением оркестра, позволят зрителям ощутить атмосферу разных эпох в истории России. Также в программе будет представлен традиционный обряд проводов казаков на службу, что добавит программе глубину и упрочит связь с традициями.

Сотрудничество с Натальей Долгалевой

Особый интерес вызывает коллаборация Государственного Ансамбля с Заслуженной артисткой Волгоградской области Натальей Долгалевой. Яркие совместные номера, завершающие концерт, обещают стать кульминацией вечера, полным эмоций и впечатлений.

Не пропустите возможность стать частью этого уникального события! Выступление Государственного Ансамбля Российского Казачества — это калейдоскоп эмоций, разнообразие костюмов и живое звучание, которое оставит яркие воспоминания.

До встречи на концерте!

Ноябрь
Декабрь
7 ноября пятница
19:00
КДК «21 век» Волгоград, ул. имени Савкина, 8
от 400 ₽
8 ноября суббота
17:00
ДК профсоюзов Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 4
от 400 ₽
9 ноября воскресенье
16:00
Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгоград, Даугавская, 1
от 400 ₽
23 ноября воскресенье
16:00
Волгоградский ОЦНТ Волгоград, б-р Энгельса, 1а
от 600 ₽
1 декабря понедельник
19:00
Волгоградская филармония Волгоград, наб. 62-й Армии, 4
от 600 ₽

