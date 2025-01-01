Слава казаков сквозь призму веков

Новая концертная программа ансамбля Российского Казачества

Государственный Ансамбль Российского Казачества «Казачий курень» представляет свою новую концертную программу, посвященную многовековой истории казаков и их роли в защите Отечества. В 2025 году согласно указу Президента РФ объявлен Годом защитника Отечества, что делает данное выступление особенно актуальным.

Казачья культура в музыкальном исполнении

На концерте зрители смогут погрузиться в богатство песенной и танцевальной культуры казаков. Каждый исторический период стал осередком для своих героев, таких как Ермак, Матвей Платов, Дмитрий Скобелев и Константин Недорубов. Ансамбль представит разнообразные музыкальные номера — от строевых и лирических песен до казачьих романсов.

Танцы и обряды

Словно перенесенные во времени, удалые танцевальные номера, исполненные с виртуозным сопровождением оркестра, позволят зрителям ощутить атмосферу разных эпох в истории России. Также в программе будет представлен традиционный обряд проводов казаков на службу, что добавит программе глубину и упрочит связь с традициями.

Сотрудничество с Натальей Долгалевой

Особый интерес вызывает коллаборация Государственного Ансамбля с Заслуженной артисткой Волгоградской области Натальей Долгалевой. Яркие совместные номера, завершающие концерт, обещают стать кульминацией вечера, полным эмоций и впечатлений.

Не пропустите возможность стать частью этого уникального события! Выступление Государственного Ансамбля Российского Казачества — это калейдоскоп эмоций, разнообразие костюмов и живое звучание, которое оставит яркие воспоминания.

