SLAUGHTER TO PREVAIL в Алматы
Киноафиша SLAUGHTER TO PREVAIL в Алматы

SLAUGHTER TO PREVAIL в Алматы

Продолжительность 2 часа

О концерте

Slaughter to Prevail: Эксклюзивный концерт в Казахстане

Монстры экстремального метала Slaughter to Prevail (STP) готовы покорить Казахстан! 12 февраля 2026 года Almaty Arena станет площадкой для настоящего звукового шторма, когда группа представит свой новый альбом «Grizzly». Этот альбом, считающийся самым жёстким и цепляющим в репертуаре STP, был выпущен в июле 2025 года и уже завоевал сердца фанатов по всему миру.

Новый альбом и популярные синглы

Среди синглов с альбома можно выделить такие треки, как «Russian Grizzly in America», «Viking», «1984», «Song 3» и свежая композиция «Imdead», в записи которой принял участие РонниRadke из Falling in Reverse. Эти энергичные песни уже стали хитами и прекрасно вписываются в плейлисты миллионов слушателей!

Глобальный феномен

Slaughter to Prevail – это настоящая глобальная машинерия: 1,79 млн слушателей в месяц на Spotify, рекордные wall-of-death на фестивалях, таких как Hellfest, а также 3 млн подписчиков в Instagram у лидера группы Alex Terrible. История группы началась с онлайн-коллаборации Александра "Terrible" Шиколая и британского гитариста Джека Симмонса, и с тех пор они стали мировым феноменом, удивляющим своей музыкой и мощными выступлениями.

Историческое событие для метал-сцены

Этот единственный концерт группы в Центральной Азии и СНГ в 2026 году станет важным событием для рок и метал-музыки региона. Логотип STP, красующийся на афишах крупнейших фестивалей мира, с нетерпением ожидает своего часа на афишных стендах Казахстана. Не упустите шанс стать частью этого исторического момента!

Купить билет на концерт SLAUGHTER TO PREVAIL в Алматы

Новости
Гроулинг и сумасшедшая энергия: концерт Slaughter to Prevail в Алматы
Гроулинг и сумасшедшая энергия: концерт Slaughter to Prevail в Алматы Slaughter to Prevail родом из России, но особую популярность обрели в США. В феврале 2026 они прибудут в южную столицу Казахстана.
3 декабря 2025 08:43
