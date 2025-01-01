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Сладкое искусство. Арт-завтрак с Еленой Соломенцевой
Билеты от 3500₽
Киноафиша Сладкое искусство. Арт-завтрак с Еленой Соломенцевой

Сладкое искусство. Арт-завтрак с Еленой Соломенцевой

12+
Возраст 12+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Завтрак в башенках Красного Октября: Искусство сладостей

Этим утром мы приглашаем вас на уникальное событие под сводами бывшего конфетного цеха фабрики «Красный Октябрь». Здесь, среди ароматов шоколада и карамели, мы проследим метаморфозы в искусстве, начиная от классических натюрмортов и заканчивая концептуальными инсталляциями.

Историческая связь между искусством и сладостями

Необычная локация приобрела особый шарм благодаря интересному факту: именно здесь, 170 лет назад, картина «Утро в сосновом бору» Ивана Шишкина стала прообразом обертки популярного конфета «Мишка косолапый». Этот курьез подчеркивает связь между искусством и сладостями, которые могут рассказать много о своей эпохе, героях и взглядах художников.

О лекторе

Лектором мероприятия станет Елена Соломенцева — известный журналист и искусствовед, автор проекта «Let's art». Елена проводит мультисенсорные арт-встречи, на которых сочетает рассказы о живописи с уникальными вкусами, ароматами и тактильными ощущениями. Это отличный способ погрузиться в мир искусства и сладостей одновременно!

Не упустите возможность стать частью этого уникального завтрака, где искусство и кулинария встречаются в одном пространстве. Ждем вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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