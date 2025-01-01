Меню
Сладкая жизнь
16+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Олеся Железняк, Татьяна Орлова и Олег Кассин в спектакле «Сладкая жизнь»

Обещать не значит жениться? Этот вопрос задает себе героиня спектакля, которая на протяжении более двадцати лет терпела безразличие и отсутствие любви от своего мужчины. Теперь она готова изменить свою жизнь, раскрыть тайны, которые она хранила в себе, и наконец, побороться за собственное счастье.

История о преданности и любви

«Сладкая жизнь» — это не просто спектакль, а настоящая драма о женской преданности и материнской любви. В этой истории смешиваются комические и трогательные моменты, что создаёт уникальную атмосферу, насыщенную итальянским колоритом. Спектакль наполнен не только эмоциями, но и красотой жизни, что делает его особенно привлекательным для зрителей.

Неповторимый итальянский стиль

Поднимая важные темы, спектакль погружает зрителей в мир итальянской культуры — от красивых пейзажей до тонкостей кулинарии. Вы сможете насладиться не только глубоким содержанием, но и эстетическим наслаждением, которое дарит «Dolcevita».

Не пропустите!

Приходите на спектакль «Сладкая жизнь» и откройте для себя историю, которая заставит вас задуматься о настоящем счастье и ценности любви. Не упустите возможность погрузиться в эту захватывающую историю, полную эмоций и вдохновения!

В ролях
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Татьяна Орлова
Татьяна Орлова
Олег Кассин
Олег Кассин

В других городах

Екатеринбург, 11 ноября
Окружной дом офицеров Екатеринбург, Первомайская, 27
19:00 от 1800 ₽

