Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Sky Rae on Route 66
Билеты от 599₽
Киноафиша Sky Rae on Route 66

Sky Rae on Route 66

16+
Возраст 16+
Билеты от 599₽

О концерте/спектакле

Новый концерт «Sky Rae on Route 66» в Москве

Приглашаем зрителей на уникальный концерт «Sky Rae on Route 66», который состоится в клубе Pravda. Это событие обещает стать настоящим музыкальным путешествием, насыщенным энергией и креативностью.

Сюжет и тематика

Олеся, главная героиня спектакля, расскажет о важности взаимодействия между братьями и сестрами. Как сестрам становиться братьями, а братьям — сестрами? Этот вопрос станет основой обсуждения в рамках необычного формата. По словам Олеси, каждому важно найти свой стиль и проявить индивидуальность, независимо от гендерных стереотипов.

Детали мероприятия

  • Дата: уточните на сайте клуба.
  • Время: вход до 20:00.
  • Возрастное ограничение: 14+ (обязательно иметь при себе паспорт).

Интересные факты

Это выступление не только музыкально, но и разговорно. Стиль Олеси — это сочетание эксцентричности и проникновенности, и ее способ говорить о важных вещах в непринужденной обстановке нравится зрителям слишком многого. Подобные форматы становятся все более популярными, так как позволяют не просто слушать, а активно участвовать в процессе обсуждения.

Не упустите возможность стать частью этого необычного мероприятия! Ждем вас на концерте «Sky Rae on Route 66» в Pravda!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Pravda Москва, Варшавское ш., 26, стр. 12
16:00 от 599 ₽

В ближайшие дни

Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
12 сентября в 20:00 Standup Café
от 700 ₽
Главный концерт недели StandUp_Msk
18+
Юмор
Главный концерт недели StandUp_Msk
27 августа в 20:00 O'Donoghue's
от 1390 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
24 октября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше