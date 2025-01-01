Сквозь пространство и время

Музыкальное путешествие с квартетом Gradient

Приглашаем вас на концерт квартета саксофонистов Gradient, который порадует зрителей яркой программой, насыщенной произведениями классической и современной музыки. Концерт разделен на два отделения, каждое из которых обещает стать настоящим открытием для любителей музыки.

Первое отделение: Классические шедевры

Уильям Берд — «Ла Вольта»

Гаспар Санз — «Испанская сюита»

Георг Фридрих Гендель — «Прибытие царицы Савской»

Ян Питерсзон Свелинк — «6 вариаций»

Вольфганг Амадей Моцарт — «Маленькая ночная серенада»

Исаак Альбенис — «Севилья»

Анатолий Лядов — «Скерцо»

Это отделение познакомит зрителей с великолепием классической музыки, в которой каждый композитор привносит свою уникальность и характерные черты. От ритмичной «Ла Вольты» до изысканных вариаций Свелинка — каждое произведение заслуживает внимания.

Второе отделение: Звуки современности

Астор Пьяццолла — «Побег и загадка», «Милонга ангела», «Смерть ангела»

Майкл Найман — Три части из Струнного квартета № 2

Тан Дун — «Восемь воспоминаний в акварели» («Плывущие облака», «Древние захоронения», «Солнечный дождь»)

Габриэль Лаго — «Аддис Абеба»

Александр Бызов — «Лезгинка»

Второе отделение погрузит зрителей в атмосферу современных музыкальных направлений. Произведения Пьяццоллы, известного своими страстными танго, дополнены не менее впечатляющей музыкой современных композиторов. Это отличный шанс насладиться контрастом между классическим и новым звучанием.

Обратите внимание, что программа может быть изменена. Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия!