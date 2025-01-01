Сквозь пространство и время

Приглашаем вас на концерт квартета саксофонистов Gradient, который порадует зрителей яркой программой, насыщенной произведениями классической и современной музыки. Концерт разделен на два отделения, каждое из которых обещает стать настоящим открытием для любителей музыки.
Это отделение познакомит зрителей с великолепием классической музыки, в которой каждый композитор привносит свою уникальность и характерные черты. От ритмичной «Ла Вольты» до изысканных вариаций Свелинка — каждое произведение заслуживает внимания.
Второе отделение погрузит зрителей в атмосферу современных музыкальных направлений. Произведения Пьяццоллы, известного своими страстными танго, дополнены не менее впечатляющей музыкой современных композиторов. Это отличный шанс насладиться контрастом между классическим и новым звучанием.
Обратите внимание, что программа может быть изменена. Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия!