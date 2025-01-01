Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сквозь пространство и время
Киноафиша Сквозь пространство и время

Сквозь пространство и время

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие с квартетом Gradient

Приглашаем вас на концерт квартета саксофонистов Gradient, который порадует зрителей яркой программой, насыщенной произведениями классической и современной музыки. Концерт разделен на два отделения, каждое из которых обещает стать настоящим открытием для любителей музыки.

Первое отделение: Классические шедевры

  • Уильям Берд — «Ла Вольта»
  • Гаспар Санз — «Испанская сюита»
  • Георг Фридрих Гендель — «Прибытие царицы Савской»
  • Ян Питерсзон Свелинк — «6 вариаций»
  • Вольфганг Амадей Моцарт — «Маленькая ночная серенада»
  • Исаак Альбенис — «Севилья»
  • Анатолий Лядов — «Скерцо»

Это отделение познакомит зрителей с великолепием классической музыки, в которой каждый композитор привносит свою уникальность и характерные черты. От ритмичной «Ла Вольты» до изысканных вариаций Свелинка — каждое произведение заслуживает внимания.

Второе отделение: Звуки современности

  • Астор Пьяццолла — «Побег и загадка», «Милонга ангела», «Смерть ангела»
  • Майкл Найман — Три части из Струнного квартета № 2
  • Тан Дун — «Восемь воспоминаний в акварели» («Плывущие облака», «Древние захоронения», «Солнечный дождь»)
  • Габриэль Лаго — «Аддис Абеба»
  • Александр Бызов — «Лезгинка»

Второе отделение погрузит зрителей в атмосферу современных музыкальных направлений. Произведения Пьяццоллы, известного своими страстными танго, дополнены не менее впечатляющей музыкой современных композиторов. Это отличный шанс насладиться контрастом между классическим и новым звучанием.

Обратите внимание, что программа может быть изменена. Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 25 января
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Дед Мороз и Солнце
6+
Классическая музыка
Дед Мороз и Солнце
27 декабря в 12:00 Органный зал Пермской филармонии
от 500 ₽
Музыка Дисней. Agidel-Orhestra: с детства любимые мелодии
6+
Неоклассика
Музыка Дисней. Agidel-Orhestra: с детства любимые мелодии
1 ноября в 19:00 Филармония «Триумф»
от 1500 ₽
Метель
6+
Классическая музыка
Метель
28 февраля в 19:00 Органный зал Пермской филармонии
от 750 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше