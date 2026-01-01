Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скарлет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Скворцы Степанова
Киноафиша Скворцы Степанова

Скворцы Степанова

16+
Возраст 16+

О концерте

Скворцы Степанова в Ростове-на-Дону

Скворцы Степанова возвращаются с большим сольным концертом! 29 апреля в Ростове-на-Дону вы сможете насладиться их уникальным панк-рок звучанием, сочетающим безумие, сатиру и искреннее веселье.

Лучшие хиты и новые композиции

В программе выступления — самые популярные песни группы, которые стали настоящими хитами за 17 лет их карьеры. Не обойдут вниманием и новые боевики, которые уже успели завоевать симпатии поклонников.

Уникальная атмосфера

Каждое выступление Скворцов — это не просто концерт, а яркое событие, которое способно зарядить энергией и поднять настроение. Музыканты всегда создают атмосферу, в которой зрители чувствуют себя частью единого целого.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного музыкального события! Придите послушать любимые песни и насладиться живым исполнением.

Купить билет на концерт Скворцы Степанова

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
29 апреля среда
20:00
Бар «Оркестровая яма» Ростов-на-Дону, Города Волос, 14

В ближайшие дни

Fun Mode
16+
Кавер
Fun Mode
16 марта в 20:00 Подземка
от 1790 ₽
Валерий Сёмин
6+
Фолк
Валерий Сёмин
28 июня в 18:00 Дом офицеров
от 2000 ₽
Оркестр CAGMO. Симфония Queen при свечах
6+
Рок
Оркестр CAGMO. Симфония Queen при свечах
13 августа в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 1900 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше