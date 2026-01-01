Скворцы Степанова в Ростове-на-Дону

Скворцы Степанова возвращаются с большим сольным концертом! 29 апреля в Ростове-на-Дону вы сможете насладиться их уникальным панк-рок звучанием, сочетающим безумие, сатиру и искреннее веселье.

Лучшие хиты и новые композиции

В программе выступления — самые популярные песни группы, которые стали настоящими хитами за 17 лет их карьеры. Не обойдут вниманием и новые боевики, которые уже успели завоевать симпатии поклонников.

Уникальная атмосфера

Каждое выступление Скворцов — это не просто концерт, а яркое событие, которое способно зарядить энергией и поднять настроение. Музыканты всегда создают атмосферу, в которой зрители чувствуют себя частью единого целого.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного музыкального события! Придите послушать любимые песни и насладиться живым исполнением.