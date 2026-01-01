Оповещения от Киноафиши
Скворцы Степанова
Киноафиша Скворцы Степанова

Скворцы Степанова

16+
Продолжительность 150 минут
Возраст 16+

О концерте

Акустический концерт группы Скворцы Степанова

В клубе Douglas пройдет акустический концерт группы Скворцы Степанова, приуроченный к дню рождения Гри. Этот вечер обещает стать неординарным событием для всех любителей музыки.

Новая аранжировка хитов

Группа подготовила уникальную программу, в которой исполнит свои известные хиты в новом звучании. Такой формат наверняка привлечет внимание не только преданных поклонников коллектива, но и всех, кто ценит акустическую музыку.

Необычный вечер для поклонников

Это выступление станет отличной возможностью насладиться музыкой в более интимной атмосфере. Специальная аранжировка позволяет увидеть привычные композиции с другой стороны, что сделает концерт незабываемым опытом.

Приходите отметить день рождения Гри вместе с музыкантами и насладиться качественной акустикой!

Купить билет на концерт Скворцы Степанова

Март
5 марта четверг
19:30
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 1300 ₽

