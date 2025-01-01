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Киноафиша Скворцы Степанова

Скворцы Степанова

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Праздник 17-летия группы «Скворцы Степанова»

Питер, готовься к незабываемому вечеру! 22 ноября в клубе «Джагер» пройдет масштабное торжество в честь 17-го дня рождения вашей любимой группы «Скворцы Степанова».

Уникальная атмосфера

Клуб «Джагер» славится своим потрясающим звуком и уютной обстановкой. Здесь можно удобно разместиться за столиками или же потанцевать на танцполе — выбор за вами!

Заряд эмоций

Не упустите шанс спеть вместе с другими поклонниками самые любимые хиты: песни про Саню и фрисби, о Спящей красавице и Послезавтрамене, а также знаменитую школьную песню про море, которое волнуется. В конце вечера вы сможете прокричать в зал, что всё хорошо — именно так и будет!

Гости и сюрпризы

В программе — специальные гости и много радости! Праздник обещает быть ярким и запоминающимся.

Время встречи

Сбор гостей начнется в 20:30. Не опаздывайте, чтобы не пропустить начало этого замечательного события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 ноября
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
21:00 от 800 ₽

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