Праздник 17-летия группы «Скворцы Степанова»

Питер, готовься к незабываемому вечеру! 22 ноября в клубе «Джагер» пройдет масштабное торжество в честь 17-го дня рождения вашей любимой группы «Скворцы Степанова».

Уникальная атмосфера

Клуб «Джагер» славится своим потрясающим звуком и уютной обстановкой. Здесь можно удобно разместиться за столиками или же потанцевать на танцполе — выбор за вами!

Заряд эмоций

Не упустите шанс спеть вместе с другими поклонниками самые любимые хиты: песни про Саню и фрисби, о Спящей красавице и Послезавтрамене, а также знаменитую школьную песню про море, которое волнуется. В конце вечера вы сможете прокричать в зал, что всё хорошо — именно так и будет!

Гости и сюрпризы

В программе — специальные гости и много радости! Праздник обещает быть ярким и запоминающимся.

Время встречи

Сбор гостей начнется в 20:30. Не опаздывайте, чтобы не пропустить начало этого замечательного события!