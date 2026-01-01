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Сквиш шоу: 67
Киноафиша Сквиш шоу: 67

Сквиш шоу: 67

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О концерте

Яркий старт летних каникул на СКВИШ ШОУ

Учебный год позади, и настало время отпраздновать это событие с размахом! Семейный фестиваль СКВИШ ШОУ пройдет в уютном Загородном клубе «Репино-Ленинское». Это уникальное событие обещает быть незабываемым и наполненным позитивными эмоциями.

Что ждет гостей?

В программе фестиваля ожидаются яркие выступления:

  • Хедлайнер вечера — популярный артист и исполнитель Газан.
  • Топовые блогеры и модные исполнители подарят зрителям свои лучшие номера.
  • Зажигательное шоу и яркая фотозона создадут отличное настроение.
  • Гостей ждут приятные подарки и сюрпризы от партнеров фестиваля.

Идеальное время для семейного отдыха

СКВИШ ШОУ в «Репино-Ленинском» станет отличным началом летних каникул для всей семьи! Здесь найдется развлечение для каждого: и для детей, и для взрослых.

Не упустите возможность присоединиться к празднику с музыкой, танцами и любимыми артистами!

Купить билет на концерт Сквиш шоу: 67

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В других городах
Сентябрь
1 сентября вторник
17:00
Загородный клуб «Репино-Ленинское» Санкт-Петербург, Выборгский р-н, пос. Ленинское, Советская, 171
от 1700 ₽

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