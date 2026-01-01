Сквиш шоу: 67

Учебный год позади, и настало время отпраздновать это событие с размахом! Семейный фестиваль СКВИШ ШОУ пройдет в уютном Загородном клубе «Репино-Ленинское». Это уникальное событие обещает быть незабываемым и наполненным позитивными эмоциями.
В программе фестиваля ожидаются яркие выступления:
СКВИШ ШОУ в «Репино-Ленинском» станет отличным началом летних каникул для всей семьи! Здесь найдется развлечение для каждого: и для детей, и для взрослых.
Не упустите возможность присоединиться к празднику с музыкой, танцами и любимыми артистами!