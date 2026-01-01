Сквиш шоу: 67

Яркий старт летних каникул на СКВИШ ШОУ

Учебный год позади, и настало время отпраздновать это событие с размахом! Семейный фестиваль СКВИШ ШОУ пройдет в уютном Загородном клубе «Репино-Ленинское». Это уникальное событие обещает быть незабываемым и наполненным позитивными эмоциями.

Что ждет гостей?

В программе фестиваля ожидаются яркие выступления:

Хедлайнер вечера — популярный артист и исполнитель Газан .

. Топовые блогеры и модные исполнители подарят зрителям свои лучшие номера.

Зажигательное шоу и яркая фотозона создадут отличное настроение.

Гостей ждут приятные подарки и сюрпризы от партнеров фестиваля.

Идеальное время для семейного отдыха

СКВИШ ШОУ в «Репино-Ленинском» станет отличным началом летних каникул для всей семьи! Здесь найдется развлечение для каждого: и для детей, и для взрослых.

Не упустите возможность присоединиться к празднику с музыкой, танцами и любимыми артистами!