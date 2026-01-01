Спектакль Скупой

Комедия Мольера в постановке театра города Озерки «Наш дом»

Театр «Наш дом» из Челябинской области представляет новую интерпретацию бессмертной комедии Мольера — «Скупой». Это история о том, как жадность и алчность могут погубить не только богатства, но и душу человека. Главный герой, скупец Гарпагон, в своей одержимости деньгами превращает жизнь своей семьи и близких в сплошную череду унижений и отчаяния.

Почему стоит посмотреть?

Скупость — это искусство превращать богатство в убогость, власть — в позор, а жизнь — в бессмысленную борьбу за мифическое процветание. Гарпагон становится символом всех тех, кто, стремясь к наживе, теряет не только радость жизни, но и саму жизнь. Спектакль, пропитанный иронией и тонкой сатирой, заставляет задуматься о настоящих ценностях и о том, что может скрываться за кажущимся успехом.

Яркие актерские работы, захватывающие диалоги и динамичный сюжет подарят зрителям возможность увидеть, как страсть к богатству может разрушить всё — даже самое святое.

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