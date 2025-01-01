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Скупой
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Спектакль Скупой

12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Скупой» — классическая интепретация пьесы Мольера

Спектакль «Скупой» представляет собой сложную и многослойную интерпретацию известной комедии Мольера, в которой переплетаются запутанные сюжетные линии и необычные столкновения героев. Эта пьеса, из века в век сохраняющая свою актуальность, вновь привлекает внимание зрителей.

Тема скупости в новом свете

В рамках спектакля демонстрируется не только порок скупости, но и его абсурдность, вызывающая одновременно смех и жалость. В современном прочтении скупость становится не только жадностью к деньгам, но и нехваткой эмоций, слов и внимания, даже к самым близким.

Эстетика и оформление

Спектакль оформлен в элегантном, стилизованном под старину ключе, что создает неповторимую атмосферу. Однако несмотря на визуальную архаику, звучит современная интонация, делающая тему скупости близкой и понятной современному зрителю.

Интересные факты

  • Мольер написал «Скупого» в 1668 году, и с тех пор пьеса не потеряла своей популярности.
  • В спектакле используется оригинальная музыка, которая подчеркивает комедийные и трагические моменты.
  • Театры по всему миру ставят «Скупого», интерпретируя его в различных культурных контекстах.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который заставляет задуматься о вечных ценностях и современных реалиях.

Режиссер
Олег Скивко
В ролях
Виталий Тимошкин
Анна Калганова
Никита Попов
Виталий Сидоров
Глеб Набоков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 29 августа
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
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