Скупой папик
Киноафиша Скупой папик

Спектакль Скупой папик

16+
Возраст 16+

О спектакле

Смеяться до слёз: звезды театра и кино в спектакле «Скупой папик»

Спектакль «Скупой папик» рассказывает о семейной паре Сергее и Маргарите, которые давно живут вместе и охладели друг к другу. В одной из жизней Сергей встречает молодую Зину и решает вспомнить былую молодость, однако неожиданный ответ супруги не заставит себя ждать.

Звёздный состав

На сцене выступят мастера юмора и любимцы публики: Станислав Садальский, Елена Воробей, Татьяна Орлова, Илья Бледный и Никита Заболотный. Их блестящее исполнение гарантирует зрителям массу положительных эмоций.

Смешные ситуации и курьёзы

Спектакль полон смешных и курьёзных ситуаций, в которые может оказаться каждый из нас. Уникальная энергетика и живое взаимодействие актёров с аудиторией создадут атмосферу, которая позволит забыть о повседневных заботах.

Для кого этот спектакль?

Это отличная возможность насладиться игрой известных актёров и получить заряд позитива. Спектакль привлечёт любителей комедий и поклонников театрального искусства, а также всех, кто хочет провести вечер в компании хорошего настроения.

Режиссер
Нина Чусова
Нина Чусова
В ролях
Станислав Садальский
Станислав Садальский
Елена Воробей
Елена Воробей
Татьяна Орлова
Татьяна Орлова
Илья Бледный
Илья Бледный

Март
4 марта среда
19:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 1600 ₽
6 марта пятница
19:00
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
от 1600 ₽

