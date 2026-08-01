Посещение мастерской Аникушина: познакомьтесь с искусством скульптуры

Приглашаем вас на уникальную выставку в мастерской Михаила Константиновича Аникушина. Это место, где создавались знаменитые городские монументы, открывает свои двери для зрителей.

Выставка познакомит вас с процессом создания памятников: от первых эскизов до финальных моделей, готовых к отливке в бронзе. Здесь, в «малой» мастерской, вы сможете увидеть многочисленные эскизы и модели скульптур, которые представляют собой «творческую кухню» Аникушина.

Возможности мастерской

«Большая» мастерская, где создавались глиняные модели памятников, оборудована всем необходимым для работы над монументальной скульптурой. Потолки высотой от 10 до 15 метров, обилие света благодаря огромным окнам, а также специальные скульптурные станки и подъемный кран создают уникальную атмосферу для творчества.

Кроме рабочих помещений, здесь есть уютная гостиная с камином, где Аникушин принимал друзей и коллег — людей близких по духу. Это место не только для работы, но и для общения, обмена идеями и вдохновения.

Не упустите шанс узнать больше о великом русском скульпторе и его творчестве. Мастерская Аникушина — это не просто музей, а настоящий центр художественной мысли, где каждый элемент рассказывает о легендарном мастере.