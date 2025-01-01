Открытие детского клуба в Деньковском ДК

В Деньковском ДК начинается захватывающее приключение для детей! Здесь открыт супер-крутой детский клуб, который станет настоящей площадкой для творчества и дружбы.

Что ждет ваших детей?

Творческие мастер-классы: дети смогут красить, клеить, лепить и вытворять всё, что только может прийти им в голову!

Игры: интересные и увлекательные, которые помогут завести новые знакомства и подружить ребят между собой.

Новые друзья: в нашем клубе каждый найдет единомышленников и море впечатлений.

Мы приглашаем всех детей от 5 до 14 лет присоединиться к нам! Откройте двери в мир творчества вместе с нами!