Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Скучно дома не будет!
Билеты от 1000₽
Киноафиша Скучно дома не будет!

Скучно дома не будет!

Билеты от 1000₽

О выставке

Открытие детского клуба в Деньковском ДК

В Деньковском ДК начинается захватывающее приключение для детей! Здесь открыт супер-крутой детский клуб, который станет настоящей площадкой для творчества и дружбы.

Что ждет ваших детей?

  • Творческие мастер-классы: дети смогут красить, клеить, лепить и вытворять всё, что только может прийти им в голову!
  • Игры: интересные и увлекательные, которые помогут завести новые знакомства и подружить ребят между собой.
  • Новые друзья: в нашем клубе каждый найдет единомышленников и море впечатлений.

Мы приглашаем всех детей от 5 до 14 лет присоединиться к нам! Откройте двери в мир творчества вместе с нами!

Купить билет на выставка Скучно дома не будет!

Помощь с билетами
Декабрь
13 декабря суббота
14:00
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
от 1000 ₽
20 декабря суббота
14:00
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
от 1000 ₽
27 декабря суббота
14:00
Деньковский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Новогодняя роспись пряников и экскурсия в музее
0+
Экскурсия Мастер-класс
Новогодняя роспись пряников и экскурсия в музее
9 января в 18:45 Музей пряника
от 490 ₽
Экскурсия с представлением
0+
Экскурсия с представлением
27 декабря в 16:00 Музей фокусов и иллюзий
от 1500 ₽
Из Пекина в Москву: диалог культур
6+
Живопись Графика Классическое искусство
Из Пекина в Москву: диалог культур
30 декабря в 13:30 Третьяковская галерея
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше