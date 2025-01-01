Спектакль Скучен день до вечера, коли делать нечего

Выпускники студии МГАДМТ им. Н.И. Сац готовят удивительное театральное путешествие, вдохновлённое трилогией Александра Островского. Зрителей ждёт погружение в атмосферу замоскворечья с его тонким бытом, чаепитиями и душевными разговорами.
Артисты представят сцены из трёх пьес: «Праздничный сон до обеда», «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» и «Женитьба Бальзаминова». Каждая пьеса наполнена яркими образами и характерными ситуациями, которые отразят жизнь и быт купцов того времени.
Драматические сцены будут украшены романсами авторов 18 века, которые звучат под аккомпанемент рояля. Это придаст спектаклю особую атмосферу и позволит лучше передать эмоции героев.
Режиссура спектакля принадлежит педагогам ГИТИСа – Наталии Ефимовой и Ивану Дерендяеву. Хореографией займётся Надежда Твердохлебова, а музыкальным сопровождением – концертмейстер Эдуард Побединский.
Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального проекта, который откроет вам новую грань классической русской драмы и гостеприимной атмосферы старого Москвы.