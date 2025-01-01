Меню
Скучен день до вечера, коли делать нечего
Киноафиша Скучен день до вечера, коли делать нечего

Спектакль Скучен день до вечера, коли делать нечего

6+
Режиссер Наталия Ефимова
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Путешествие по сценам из пьес «Праздничный сон до обеда», «Свои собаки грызутся, чужая не приставай», «Женитьба Бальзаминова» А. Островского

Выпускники студии МГАДМТ им. Н.И. Сац готовят удивительное театральное путешествие, вдохновлённое трилогией Александра Островского. Зрителей ждёт погружение в атмосферу замоскворечья с его тонким бытом, чаепитиями и душевными разговорами.

О спектакле

Артисты представят сцены из трёх пьес: «Праздничный сон до обеда», «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» и «Женитьба Бальзаминова». Каждая пьеса наполнена яркими образами и характерными ситуациями, которые отразят жизнь и быт купцов того времени.

Музыкальное сопровождение

Драматические сцены будут украшены романсами авторов 18 века, которые звучат под аккомпанемент рояля. Это придаст спектаклю особую атмосферу и позволит лучше передать эмоции героев.

Команда создателей

Режиссура спектакля принадлежит педагогам ГИТИСа – Наталии Ефимовой и Ивану Дерендяеву. Хореографией займётся Надежда Твердохлебова, а музыкальным сопровождением – концертмейстер Эдуард Побединский.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального проекта, который откроет вам новую грань классической русской драмы и гостеприимной атмосферы старого Москвы.

Октябрь
5 октября воскресенье
17:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 450 ₽

