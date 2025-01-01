Скрипка Паганини при свечах

Виртуозный концерт в мерцании свечей

MELODION представляет уникальное музыкальное событие — виртуозный концерт, посвящённый Никколо Паганини, известному как «колдун скрипки». Это не просто концерт, а настоящая музыкальная путешествие во времени, которое оставит незабываемые впечатления.

Магия музыки Паганини

Никколо Паганини — это имя, которое вызывает восхищение и трепет. Его музыка, наполненная необычайной виртуозностью и сложными техническими приёмами, продолжает будоражить сердца слушателей. В этом концерте вы сможете насладиться всеми 24 каприсами Паганини, что является настоящим испытанием даже для самых опытных скрипачей.

Уникальная атмосфера

Мерцание свечей создаст особую атмосферу, позволяя вам полностью погрузиться в эпоху Генуэзского гения. Это событие станет прекрасной возможностью не только насладиться музыкой, но и ощутить дух времени, в котором жил великий композитор.

Исполнители

Концерт будет вести Наталья Тупикова-Мороз, лауреат международных конкурсов и член Международного союза музыкальных деятелей. В сопровождении её выступления на сцене выступят:

Агафия Григорьева — скрипка. Яркий представитель русской скрипичной школы, она удивляет своим красивым звуком и безупречной техникой.

— скрипка. Яркий представитель русской скрипичной школы, она удивляет своим красивым звуком и безупречной техникой. Александр Востряков — фортепиано. Его музыкальное сопровождение добавит глубину и насыщенность в каждую ноту.

Программа концерта

В программе — музыка Никколо Паганини в одном отделении, продолжительностью 70 минут. Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера!

Рекомендации

Концерт рекомендован всем, кто готов совершить путешествие во времени и насладиться магией музыки Паганини. Обязательно приходите, это тот концерт, о котором вы будете вспоминать и рассказывать друзьям!