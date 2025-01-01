Меню
Скрипка Паганини при свечах
Билеты от 1500₽
6+
О концерте/спектакле

Виртуозный концерт в мерцании свечей

MELODION представляет уникальное музыкальное событие — виртуозный концерт, посвящённый Никколо Паганини, известному как «колдун скрипки». Это не просто концерт, а настоящая музыкальная путешествие во времени, которое оставит незабываемые впечатления.

Магия музыки Паганини

Никколо Паганини — это имя, которое вызывает восхищение и трепет. Его музыка, наполненная необычайной виртуозностью и сложными техническими приёмами, продолжает будоражить сердца слушателей. В этом концерте вы сможете насладиться всеми 24 каприсами Паганини, что является настоящим испытанием даже для самых опытных скрипачей.

Уникальная атмосфера

Мерцание свечей создаст особую атмосферу, позволяя вам полностью погрузиться в эпоху Генуэзского гения. Это событие станет прекрасной возможностью не только насладиться музыкой, но и ощутить дух времени, в котором жил великий композитор.

Исполнители

Концерт будет вести Наталья Тупикова-Мороз, лауреат международных конкурсов и член Международного союза музыкальных деятелей. В сопровождении её выступления на сцене выступят:

  • Агафия Григорьева — скрипка. Яркий представитель русской скрипичной школы, она удивляет своим красивым звуком и безупречной техникой.
  • Александр Востряков — фортепиано. Его музыкальное сопровождение добавит глубину и насыщенность в каждую ноту.

Программа концерта

В программе — музыка Никколо Паганини в одном отделении, продолжительностью 70 минут. Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера!

Рекомендации

Концерт рекомендован всем, кто готов совершить путешествие во времени и насладиться магией музыки Паганини. Обязательно приходите, это тот концерт, о котором вы будете вспоминать и рассказывать друзьям!

29 августа
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Скрипка Паганини при свечах Скрипка Паганини при свечах Скрипка Паганини при свечах Скрипка Паганини при свечах Скрипка Паганини при свечах Скрипка Паганини при свечах Скрипка Паганини при свечах Скрипка Паганини при свечах Скрипка Паганини при свечах Скрипка Паганини при свечах

