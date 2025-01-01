Скрипка Паганини при свечах

Виртуозный концерт в мерцании свечей от MELODION

Приглашаем вас на уникальный вечер, где звучит музыка Никколо Паганини — мастера, которого современники окрестили мистическим гением. Его виртуозность и техническая яркость поражают воображение даже сегодня. Не каждый скрипач способен исполнить все 24 каприса Паганини в одном концерте, и это делает представление поистине исключительным!

Зрителей ожидает буря эмоций, когда они погрузятся в мир музыки «колдуна скрипки». Мерцание свечей создаст атмосферу, которая перенесет вас в эпоху Генуэзского гения. Это концерт, который станет незабываемым событием, о котором вы будете рассказывать друзьям.

Рекомендации

Концерт рекомендован всем, кто готов совершить путешествие во времени и насладиться произведениями великого композитора.

Программа

Музыка Никколо Паганини

Одно отделение, продолжительность: 70 минут

Исполнители

Автор и ведущая концерта — лауреат международных конкурсов, член Международного союза музыкальных деятелей Наталья ТУПИКОВА-МОРОЗ.

В концерте также участвуют:

Агафия ГРИГОРЬЕВА (скрипка) — яркий представитель русской скрипичной школы, талантливая скрипачка с красивым звуком и безупречной техникой.

Александр ВОСТРЯКОВ (фортепиано) — музыкант, который поддержит виртуозное исполнение на скрипке.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события!