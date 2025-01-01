Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Скрипка Паганини при свечах
Билеты от 1500₽
Киноафиша Скрипка Паганини при свечах

Скрипка Паганини при свечах

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Виртуозный концерт в мерцании свечей от MELODION

Приглашаем вас на уникальный вечер, где звучит музыка Никколо Паганини — мастера, которого современники окрестили мистическим гением. Его виртуозность и техническая яркость поражают воображение даже сегодня. Не каждый скрипач способен исполнить все 24 каприса Паганини в одном концерте, и это делает представление поистине исключительным!

Зрителей ожидает буря эмоций, когда они погрузятся в мир музыки «колдуна скрипки». Мерцание свечей создаст атмосферу, которая перенесет вас в эпоху Генуэзского гения. Это концерт, который станет незабываемым событием, о котором вы будете рассказывать друзьям.

Рекомендации

Концерт рекомендован всем, кто готов совершить путешествие во времени и насладиться произведениями великого композитора.

Программа

  • Музыка Никколо Паганини
  • Одно отделение, продолжительность: 70 минут

Исполнители

Автор и ведущая концерта — лауреат международных конкурсов, член Международного союза музыкальных деятелей Наталья ТУПИКОВА-МОРОЗ.

В концерте также участвуют:

  • Агафия ГРИГОРЬЕВА (скрипка) — яркий представитель русской скрипичной школы, талантливая скрипачка с красивым звуком и безупречной техникой.
  • Александр ВОСТРЯКОВ (фортепиано) — музыкант, который поддержит виртуозное исполнение на скрипке.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Скрипка Паганини при свечах Скрипка Паганини при свечах Скрипка Паганини при свечах Скрипка Паганини при свечах Скрипка Паганини при свечах Скрипка Паганини при свечах Скрипка Паганини при свечах Скрипка Паганини при свечах Скрипка Паганини при свечах Скрипка Паганини при свечах

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
Батист-Флориан Марль-Уврар, орган
11 марта в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 300 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
11 ноября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Женский StandUp
18+
Юмор Живая музыка
Женский StandUp
16 августа в 20:00 Comedy Hall
от 890 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше