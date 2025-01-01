Скрипичная азбука навсегда

Меню
Юбилей Людмилы Наумовны Гуревич: Музыкальный вечер в традициях классического класса

Один из главных скрипичных педагогов города, профессор, заслуженный деятель культуры РФ Людмила Наумовна Гуревич отмечает свой юбилей в окружении друзей и учеников разных лет. Это событие обещает стать настоящим музыкальным праздником, в который будет интегрирована нестандартная программа.

Особенная программа вечера

Зрителей ожидает уникальный вечер, в рамках которого классическая музыка будет представлена редко звучащими произведениями, а также музыкальными сочинениями ХХ века и новейшими композициями. Атмосфера мероприятия будет душевной и семейной, что создаст особую связь между исполнителей и зрителями.

Исполнители вечера

На сцене выступят студенты и выпускники разных лет, а также лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов, в числе которых:

  • Мария Шалгина
  • Артур Зобнин
  • Мария Лысикова
  • Григорий Грачёв
  • Александра Молоствова
  • Мария Васильева
  • и другие

Также в программе примет участие Молот-ансамбль.

Музыкальная программа

В repertuare вечера:

  • Игорь Стравинский: Сюита из «Истории солдата»
  • Дмитрий Шостакович: Пять пьес для двух скрипок
  • Хачатурян-Марков: Спартак-рапсодия
  • и другие произведения

Продолжительность

Общая продолжительность мероприятия составит 1 час 30 минут. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и атмосферой настоящего праздника!

