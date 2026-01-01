Спектакль Скрипач на крыше

Скрипач на крыше
Театр имени В.И. Качалова 12+
В Театре имени В.И. Качалова пройдет спектакль по повести Шолом-Алейхема «Тевье-молочник». В основе постановки — знаменитый бродвейский мюзикл «Скрипач на крыше». Спектакль идет с живым музыкальным сопровождением и вокалом, что создает особую атмосферу на сцене.

Это трогательная история о жителях местечка Анатовка на юге России, где русские и евреи живут в соседстве, строго соблюдая традиции. Главный герой, Тевье-молочник, воспитывает своих дочерей, которые постепенно осознают, что хотят сами определять свою судьбу, несмотря на старые обычаи.

Спектакль будет интересен всем, кто ценит музыкальные постановки и добрые семейные истории. С момента своей премьеры в 1998 году «Скрипач на крыше» был представлен более 350 раз и собирает неизменные аншлаги. С ним успели познакомиться зрители во Франции, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Краснодаре, Екатеринбурге и Челябинске.

Постановка изобилует музыкой, песнями и танцами, насыщена юмором и житейской мудростью. Здесь переплетаются печаль и радость, смех и слезы, что делает спектакль не только развлекательным, но и глубоко жизненным.

Июнь
4 июня четверг
18:00
Театр имени В.И. Качалова Казань, Баумана, 48
от 100 ₽

