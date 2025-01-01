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Скрипа
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Спектакль Скрипа

12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Моноспектакль "Скрипа" - Искусство клоунады и самоиронии

Ольга Скрипачева - яркая артистка с обширным творческим опытом. Она работала в театре и цирке, принимала участие в «Снежном Шоу Славы Полунина» и сотрудничала с различными творческими коллективами по всей стране. Выступления на конкурсах и фестивалях лишь подтверждают её талант.

Суть спектакля

Спектакль «Скрипа» — это самоироничное высказывание о ежедневном подвиге быть женщиной. Главная героиня, Скрипа, с её обаянием и искренностью с первой минуты вызывает улыбку у зрителей. Несмотря на строгий внешний вид, она не теряет надежды встретить своего единственного рыцаря.

Таланты и мастерство

Ольга удивляет публику своей пластичностью, мастерством пантомимы и музыкальностью, а также чувством юмора. После спектакля у зрителей появляется желание обнять ближнего и любить жизнь без всяких причин. Клоунада как жанр дарит улыбки и смех, способствует объединению и укреплению семейных связей — ведь смех звучит одинаково на всех языках.

Признание и награды

Спектакль «Скрипа» завоевал любовь зрителей, а Ольга Скрипачева была отмечена множеством наград за лучшее актерское мастерство. Она стала обладательницей Гран-При «Смешного фестиваля» в Санкт-Петербурге, а также дипломов участника международного фестиваля «Монокль», и звания «Лучшая женская роль» на фестивалях «Событие» и «Московская обочина - 2023».

Не упустите возможность увидеть этот уникальный моноспектакль, который подарит вам море положительных эмоций и заставит по-новому взглянуть на жизнь!

Режиссер
Ольга Скрипачева
В ролях
Ольга Скрипачева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 28 сентября
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
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