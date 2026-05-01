Спектакль Скрещение судеб. Крымский академический драматический театр им. Горького

Краснодарский театр драмы имени Горького представит моноспектакль Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького. В основе спектакля лежат материалы, собранные народной артисткой Украины Светланой Павловной Кучеренко, которая изучала творчество Марины Цветаевой.
Во время своего исследования, Кучеренко повстречала Анастасию Цветаеву, сестру Марины, которая поделилась уникальными воспоминаниями о великой поэтессе. Это знакомство вдохновило актрису на создание спектакля, в центре которого — перекресток судеб двух великих русских поэтов: Александра Пушкина и Марины Цветаевой.
«Пушкин был мой первый поэт», — написала когда-то Цветаева, и именно это чувство становится основой для глубоких размышлений о его гениальности. Для Цветаевой Пушкин был не только символом русской поэзии, но и близким по духу человеком.
События спектакля разворачиваются в последнюю ночь Цветаевой в Париже перед её возвращением на Родину. Данный моноспектакль будет интересен тем, кто ценит русскую поэзию и желает узнать больше о личных судьбах её величайших представителей.