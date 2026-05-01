Спектакль Скрещение судеб. Крымский академический драматический театр им. Горького

Спектакль о судьбах Марины Цветаевой и Александра Пушкина на краснодарской сцене

Краснодарский театр драмы имени Горького представит моноспектакль Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького. В основе спектакля лежат материалы, собранные народной артисткой Украины Светланой Павловной Кучеренко, которая изучала творчество Марины Цветаевой.

Судьбы великих поэтов

Во время своего исследования, Кучеренко повстречала Анастасию Цветаеву, сестру Марины, которая поделилась уникальными воспоминаниями о великой поэтессе. Это знакомство вдохновило актрису на создание спектакля, в центре которого — перекресток судеб двух великих русских поэтов: Александра Пушкина и Марины Цветаевой.

«Пушкин был мой первый поэт», — написала когда-то Цветаева, и именно это чувство становится основой для глубоких размышлений о его гениальности. Для Цветаевой Пушкин был не только символом русской поэзии, но и близким по духу человеком.

Последняя ночь в Париже

События спектакля разворачиваются в последнюю ночь Цветаевой в Париже перед её возвращением на Родину. Данный моноспектакль будет интересен тем, кто ценит русскую поэзию и желает узнать больше о личных судьбах её величайших представителей.