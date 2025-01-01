Современная народная драма «Скотинины»

«Скотинины» — это спектакль, который поднимает актуальные вопросы нашего времени. Он рассказывает о том, что происходит рядом с нами, в каждой семье. В пьесе исследуются человеческие отношения, где кто-то ищет выгоду в каждом встречном, кто-то с помощью хитрости и лестии маскирует свою невежественность, а кто-то совершает поступки, не желая нести за них ответственность. Спектакль поставлен по мотивам знаменитой пьесы Д. Фонвизина «Недоросль». Автором новой интерпретации является Е. Назаренко, а режиссура принадлежит И. Беловой.

Вечные темы и современные герои

Несмотря на то, что эпохи меняются, герои Фонвизина остаются актуальными и узнаваемыми. В каждом поколении можно встретить своих Скотининых и Митрофанушек — стоит лишь внимательно приглядеться вокруг.

Отчетный спектакль

Спектакль является отчетным для взрослой группы театральной студии «Умный театр Ирины Беловой». Уникальность постановки заключается в том, что актеры — это студийцы, представляющие собой людей разных профессий, что добавляет дополнительный шарм и разнообразие в исполнение.

Не упустите возможность увидеть эту современную интерпретацию классического произведения, которая заставит задуматься о вечных вопросах морали и ответственности!