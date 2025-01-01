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Скоморох-шоу. Часть вторая. Сказки без Пушкина
Киноафиша Скоморох-шоу. Часть вторая. Сказки без Пушкина

Спектакль Скоморох-шоу. Часть вторая. Сказки без Пушкина

Постановка
Творческое объединение «Нетеатр» 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Продолжение любимого всеми скоморох-шоу от НеТеатра

Нетеатр представляет свой второй спектакль, который стал продолжением скоморох-шоу «Сказки для хороших людей». Этот новый проект, озаглавленный «Сказки без Пушкина», обещает зрителям совершенно иной опыт.

Что ожидать?

В отличие от первого спектакля, который был насыщен волшебными персонажами и сказочными элементами, «Сказки без Пушкина» фокусируются на жизненных ситуациях. Зрители смогут увидеть такие моменты, как прием на работу или ремонт у соседей, что придаст спектаклю современное звучание и близость к реальности.

Энергия и взаимодействие

Скоморох-шоу «Сказки для хороших людей» стало настоящим фейерверком эмоций: веселье, музыка, импровизация и активное общение с залом создают неповторимую атмосферу. Новый спектакль, хоть и отличается по содержанию, сохранит этот дух взаимодействия и энергии.

Не упустите возможность!

Приглашаем вас посетить «Сказки без Пушкина» и насладиться театральным искусством, которое заставит задуматься о повседневных ситуациях, знакомых каждому из нас. Не пропустите шанс стать частью этого увлекательного театрального путешествия!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 31 июля
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 9 августа
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 15 августа
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 19 сентября
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

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