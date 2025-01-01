Меню
Сколот
16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Юбилейный тур легендарной группы Сколот

Легенда отечественной фолк-рок сцены — группа Сколот — отправляется в юбилейный тур, чтобы с размахом отпраздновать своё 20-летие! Этот концертный сезон обещает быть незабываемым для всех поклонников их музыки.

Программа концерта

В программу юбилейного тура войдут лучшие композиции, которые за это время накопились в репертуаре коллектива. Зрителей ждут:

  • Боевые хиты, ставшие символами группы;
  • Душевные баллады, трогающие за живое;
  • Героические эпосы, воспевающие подвиги и мужество;
  • Песни о родной земле, которые полюбились многим.

Все эти произведения — результат многолетнего труда музыкантов и их преданности искусству. За 20 лет группа завоевала сердца слушателей не только в России, но и за её пределами.

Почему стоит посетить концерт

Концерты Сколот — это не просто музыкальное событие, это настоящие праздники, полные эмоций и мощной энергетики. Приходите, чтобы стать частью уникального опыта, который оставит в вашей памяти яркие впечатления!

Ждем вас на юбилейных концертах и обещаем, что они станут незабываемым событием в вашей жизни!

