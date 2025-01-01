Легенда отечественной фолк-рок сцены — группа Сколот — отправляется в юбилейный тур, чтобы с размахом отпраздновать своё 20-летие! Этот концертный сезон обещает быть незабываемым для всех поклонников их музыки.
В программу юбилейного тура войдут лучшие композиции, которые за это время накопились в репертуаре коллектива. Зрителей ждут:
Все эти произведения — результат многолетнего труда музыкантов и их преданности искусству. За 20 лет группа завоевала сердца слушателей не только в России, но и за её пределами.
Концерты Сколот — это не просто музыкальное событие, это настоящие праздники, полные эмоций и мощной энергетики. Приходите, чтобы стать частью уникального опыта, который оставит в вашей памяти яркие впечатления!
Ждем вас на юбилейных концертах и обещаем, что они станут незабываемым событием в вашей жизни!