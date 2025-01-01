Меню
Сколот. ХХ лет
Киноафиша Сколот. ХХ лет

Сколот. ХХ лет

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Юбилейный тур группы «Сколот»

Легенда отечественной фолк-рок сцены, группа «Сколот», отправляется в юбилейный тур, чтобы с размахом отпраздновать своё 20-летие!

В программе концертов прозвучат лучшие композиции, собранные за это время. Вы сможете насладиться как боевыми хитами, так и душевными балладами, а также героическими эпосами и песнями о родной земле.

Что ожидать на концерте?

Группа «Сколот» известна своими уникальными произведениями, которые полюбились зрителям не только в России, но и далеко за её пределами. Песни полны духа民族ной культуры и патриотизма, что делает их особенно трогательными.

Не упустите возможность

Юбилейный тур — это шанс увидеть любимую группу и познакомиться с её богатым репертуаром. «Сколот» готова порадовать своих поклонников уникальной атмосферой и зажигательными выступлениями!

Приходите на концерты и станьте частью этого знаменательного события в мире музыки!

В других городах

Казань, 11 сентября
Rockstar Bar Казань, Пушкина, 29а, ТЦ Coliseum, 2 этаж
20:00 от 1800 ₽
Нижний Новгород, 13 сентября
Nenavist' Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 19, корп. 1
20:00 от 1300 ₽
Екатеринбург, 24 сентября
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
20:00 от 1300 ₽
Самара, 2 октября
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
20:00 от 1300 ₽
Волгоград, 8 октября
Белая лошадь Волгоград, Островского, 5
20:00 от 1300 ₽
Ростов-на-Дону, 10 октября
Подземка Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3, ДК «Ростсельмаш»
20:00 от 1300 ₽
Краснодар, 11 октября
The Rock Bar Краснодар, Горького, 104
18:00 от 1600 ₽

