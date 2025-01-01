Сколот. ХХ лет

Юбилейный тур группы «Сколот»

Легенда отечественной фолк-рок сцены, группа «Сколот», отправляется в юбилейный тур, чтобы с размахом отпраздновать своё 20-летие!

В программе концертов прозвучат лучшие композиции, собранные за это время. Вы сможете насладиться как боевыми хитами, так и душевными балладами, а также героическими эпосами и песнями о родной земле.

Что ожидать на концерте?

Группа «Сколот» известна своими уникальными произведениями, которые полюбились зрителям не только в России, но и далеко за её пределами. Песни полны духа民族ной культуры и патриотизма, что делает их особенно трогательными.

Не упустите возможность

Юбилейный тур — это шанс увидеть любимую группу и познакомиться с её богатым репертуаром. «Сколот» готова порадовать своих поклонников уникальной атмосферой и зажигательными выступлениями!

Приходите на концерты и станьте частью этого знаменательного события в мире музыки!