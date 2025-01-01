Меню
Сколько живет любовь. Арт-завтрак с Викторией Хайнак
Билеты от 4500₽
Сколько живет любовь. Арт-завтрак с Викторией Хайнак

Сколько живет любовь. Арт-завтрак с Викторией Хайнак

18+
Возраст 18+
Билеты от 4500₽

О концерте/спектакле

Любовь вне времени: встреча с Викторией Хайнак

Вот уже не одно десятилетие психологи спорят о том, сколько же на самом деле живёт любовь. Некоторые утверждают, что три года, другие более пессимистичны и называют срок в шесть месяцев. Возможно, они не знают, что такое «настоящая любовь»? Она может длиться всю жизнь!

На этой встрече мы обсудим пары, которые нарушили все правила и законы отношений. Их историям не может позавидовать ни один психолог: ни одной пятёрки за «правильные» отношения. Но несмотря на все трудности, они шли по жизни рука об руку до самого конца.

Как такое возможно?

Приходите на встречу, чтобы узнать, что стоит за такими историями любви. Мы обсудим, что объединяет эти пары и какие уроки можно извлечь из их опыта.

Лектор

Виктория Хайнак — музыкант и мастер изящной словесности, автор проекта «Интеллект под просекко». Этот проект создан для того, чтобы рассказывать о бриллиантах мировой культуры и искусства легко и без академической тяжести. Виктория делится своими знаниями с энтузиазмом и страстью, что делает каждую встречу незабываемой.

28 сентября
Лофт-пространство «Своё поле» Москва, Берсеневская наб., 6, стр. 3, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 4500 ₽

