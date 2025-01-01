Спектакль Сколько стоит человек

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О концерте/спектакле

Моноспектакль по мотивам мемуаров Евфросинии Керсновской

В подвале бывшего Дома политкаторжан на Троицкой площади состоится моноспектакль, основанный на мемуарах Евфросинии Керсновской. Это уникальное событие позволит зрителям услышать голоса тех, кто оказался в водовороте истории и столкнулся с вопросом, возможно ли оставаться человеком в нечеловеческих условиях.

Значение воспоминаний

Время уносит последних свидетелей, и их правду необходимо сохранить. Мемуары Евфросинии Керсновской запечатлевают тяжелые моменты, которые могут повториться. Как говорит одна из героинь спектакля, «лучше видеть опасность, чем идти с завязанными глазами». Этот спектакль — возможность услышать и осмыслить важные уроки прошлого.

Команда спектакля

Режиссером постановки выступает Надежда Новикова, а главную роль исполняет талантливая актриса Наталья Крутик. Художник Альбина Маракушина создала визуальное оформление, которое погружает зрителей в атмосферу той эпохи.

Не пропустите!

Выставка «Голос истории» обещает стать не только театральным событием, но и важным шагом в сохранении исторической памяти. Приходите, чтобы услышать правду, которая должна звучать!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 августа
Пространство «К²» Санкт-Петербург, Троицкая пл., 1
19:00 от 1100 ₽

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