Спектакль Склоняюсь перед именем твоим

В память о любви. Судьба России и ее героев

В новом спектакле зрители смогут увидеть, как судьба России переплетается с судьбами героев. Это история необыкновенной любви Маргариты Нарышкиной и Александра Тучкова, их верности и героической гибели Александра на Бородинском поле, что перевернуло жизнь Маргариты.

Первая часть: Любовь и утрата

Первая часть спектакля погружает зрителей в мир чувств и переживаний. Мы станем свидетелями того, как героизм Александра и его трагическая смерть формируют дальнейшую судьбу Маргариты. Страдания и воспоминания переплетаются, создавая насыщенный эмоциональный фон.

Вторая часть: Жизнь без любимого

Во второй части мы увидим долгую жизнь Маргариты Тучковой без любимого супруга. Она не смогла забыть Александра до самой своей смерти. На Бородинском поле, в память о муже, она построила храм, который стал её святым местом.

Новая жизнь и духовный путь

После внезапной смерти сына Николеньки, Маргарита решает поселиться на Бородинском поле, чтобы быть ближе к своим любимым. Она погружается в бездну отчаяния, но святитель Филарет выводит её из этого состояния безысходности. С его благословения Маргарита основывает монастырь и становится игуменьей, приняв имя мать Мария.

Монастырь как памятник

Монастырь, построенный с любовью, трудами и молитвами матери Марии, становится памятником для вечного поминовения воинов, отдавших жизнь за своё Отечество. Мать Мария встречала всех, кто обращался к ней за помощью, с истинной евангельской любовью и неистощимым милосердием.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю, полную любви, утрат и духовного возрождения. Спектакль «Память о любви» ждет вас!