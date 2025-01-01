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Склоняюсь перед именем твоим
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Киноафиша Склоняюсь перед именем твоим

Спектакль Склоняюсь перед именем твоим

12+
Режиссер Елена Живейнова
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

В память о любви. Судьба России и ее героев

В новом спектакле зрители смогут увидеть, как судьба России переплетается с судьбами героев. Это история необыкновенной любви Маргариты Нарышкиной и Александра Тучкова, их верности и героической гибели Александра на Бородинском поле, что перевернуло жизнь Маргариты.

Первая часть: Любовь и утрата

Первая часть спектакля погружает зрителей в мир чувств и переживаний. Мы станем свидетелями того, как героизм Александра и его трагическая смерть формируют дальнейшую судьбу Маргариты. Страдания и воспоминания переплетаются, создавая насыщенный эмоциональный фон.

Вторая часть: Жизнь без любимого

Во второй части мы увидим долгую жизнь Маргариты Тучковой без любимого супруга. Она не смогла забыть Александра до самой своей смерти. На Бородинском поле, в память о муже, она построила храм, который стал её святым местом.

Новая жизнь и духовный путь

После внезапной смерти сына Николеньки, Маргарита решает поселиться на Бородинском поле, чтобы быть ближе к своим любимым. Она погружается в бездну отчаяния, но святитель Филарет выводит её из этого состояния безысходности. С его благословения Маргарита основывает монастырь и становится игуменьей, приняв имя мать Мария.

Монастырь как памятник

Монастырь, построенный с любовью, трудами и молитвами матери Марии, становится памятником для вечного поминовения воинов, отдавших жизнь за своё Отечество. Мать Мария встречала всех, кто обращался к ней за помощью, с истинной евангельской любовью и неистощимым милосердием.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю, полную любви, утрат и духовного возрождения. Спектакль «Память о любви» ждет вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
19:00 от 500 ₽

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