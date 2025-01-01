Меню
Сказы нянюшки Арины
Билеты от 1000₽
Киноафиша Сказы нянюшки Арины

Спектакль Сказы нянюшки Арины

Постановка
Эрмитаж 6+
Режиссер Ольга Левитина
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Сказки Пушкина» в театре «Эрмитаж»

Нет в нашей стране взрослого человека, который в детстве не слышал бы сказок Александра Сергеевича Пушкина. Но мало кто знает, на каких именно сказках воспитывался сам поэт. В театре «Эрмитаж» зрителей ждет уникальная возможность узнать об этом благодаря старенькой нянюшке Арина Родионовне, которая станет проводником в мир детства великого поэта.

Путешествие в детство Пушкина

Спектакль погружает зрителей в атмосферу, где оживают русские народные сказки, фольклорные песни и колыбельные. На сцене будут представлены не только знаменитые произведения самого Пушкина, но и его личные воспоминания, которые создадут яркое представление о его детстве.

Вторая часть: Петр I Великий

Во второй части спектакля зрителей ждет встреча с другим легендарным героем нашего прошлого — Петром I Великим. Жизнеописание, подвиги и приключения Императора Всероссийского будут переданы не высокопарным языком, а через народные сказы, предания и бывальщины, что делает повествование более близким и понятным.

Народный язык и талант рассказчицы

Как же говорить об истинно народных героях, таких как Пушкин и Петр I, если не народным языком? Спектакль объединяет две части через удивительный русский язык и мастерство рассказчицы, создавая атмосферу, полную веселья, музыки и полезных уроков.

Не упустите возможность посетить этот уникальный спектакль в театре «Эрмитаж» и погрузиться в волшебный мир сказок, которые знакомы каждому из нас с детства.

5 октября
Эрмитаж Москва, Н.Арбат, 11
11:00 от 1000 ₽

