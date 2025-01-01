Спектакль Сказочный переполох

Меню
Сказочный переполох
Интерактивный спектакль "Сказочные приключения"

Все мы знакомы с классическими сказками про Репку, Теремок и Курочку Рябу. Однако, в нашем спектакле происходит необычное: один неуклюжий скоморох перепутал все страницы в сказочной книжке. Теперь в мире сказок царит настоящий переполох!

Помогите скомороху!

Зрители сыграют ключевую роль в восстановлении порядка. Только они смогут помочь бедолаге вернуть всё на свои места и подружить любимых героев. Это уникальная возможность не только увидеть спектакль, но и стать его активной частью!

Почему стоит посетить этот спектакль?

  • Интерактивность: Вы не просто зритель, а полноправный участник сказочного действа.
  • Обратная связь: Возможность влиять на развитие сюжета и помогать героям в сложных ситуациях.
  • Веселая атмосфера: Спектакль полон юмора и увлекательных приключений, которые понравятся как детям, так и взрослым.

Не упустите шанс погрузиться в волшебный мир сказок и стать частью невероятного приключения!

Октябрь
19 октября воскресенье
11:00
Мечта Красноярск, Мичурина, 30
от 450 ₽

