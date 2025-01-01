Спектакль Сказочный переполох

Все мы знакомы с классическими сказками про Репку, Теремок и Курочку Рябу. Однако, в нашем спектакле происходит необычное: один неуклюжий скоморох перепутал все страницы в сказочной книжке. Теперь в мире сказок царит настоящий переполох!
Зрители сыграют ключевую роль в восстановлении порядка. Только они смогут помочь бедолаге вернуть всё на свои места и подружить любимых героев. Это уникальная возможность не только увидеть спектакль, но и стать его активной частью!
Не упустите шанс погрузиться в волшебный мир сказок и стать частью невероятного приключения!