Сказочный новогодний концерт «Щелкунчик»

Новогодний концерт "Щелкунчик" с Александром Олешко

TOPCONCERTS с гордостью представляет грандиозный новогодний музыкально-драматический концерт П. И. Чайковского и Э. Гофмана «Щелкунчик». Этот волшебный вечер пройдет в исполнении Народного артиста России Александра Олешко и всемирно известного итальянского дирижера Алессандро Дагостини, а также большого симфонического оркестра Московской консерватории.

Сказочное оформление

Зал будет превращен в сказочный новогодний лес и прекрасный дворец благодаря специальным трехмерным гигантским видеопроекциями на стены, создающим эффект 3D. Зрители, независимо от возраста, смогут с открытым ртом наблюдать, как бальный зал становится зимним лесом, а рождественская елка разрастается до огромных размеров. Эти эффекты обещают незабываемые впечатления от концерта!

Сюжет "Щелкунчика"

Сказка Гофмана рассказывает о том, как деревянная кукла становится заколдованным принцем. Вместе с доброй и самоотверженной девочкой Машей он сражается с Мышиным королем. Эта потрясающе красивая новогодняя история будет рассказана Александром Олешко в обрамлении великой музыки из балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского, каждая мелодия которого известна и любима всеми, а каждый танец является абсолютным хитом.

Волшебство и мечты

Концерт «Щелкунчик» считается символом волшебных перемен. Пусть сбудутся все ваши мечты в этом чудесном новогоднем событии!

Поздравляем всех с Рождеством и Новым годом!