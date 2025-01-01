Спектакль Сказочный мир Корнея Чуковского

Сказочный мир Чуковского: интерактивный спектакль для детей

В зале гаснет свет, и маленькие зрители переносятся в захватывающую стихию стихотворных сказок всенародного любимца Корнея Ивановича Чуковского. Спектакль включает в себя как популярные произведения, такие как «Федорино горе» и «Мойдодыр», так и менее известные сказки, стихи и загадки детского писателя.

Почему Чуковский актуален сегодня?

Постановка задает важные вопросы о значении творчества Чуковского в современном мире. Один из постановщиков спектакля, Никита Астахов, отмечает: «Обидно, что театры страны подзабыли Чуковского. Это настоящая поэзия, понятные ребенку художественные образы, которые открывают простор для фантазии и дают ненавязчивые жизненные уроки.»

Интерактивность и участие зрителей

Спектакль строится в интерактивном формате. Персонажи «Сказочного мира», в лице артистов театра, общаются с юными зрителями, задают загадки и отвечают на реплики из зала. Такой подход создает атмосферу вовлеченности и оживляет классические произведения.

Декорации и костюмы от детей

Интересным аспектом постановки является оригинальный подход к сценографии. Декорации и костюмы созданы детьми: Добрыней (9 лет), Кириллом (12 лет) и Александрой (13 лет) Белевич-Оболенскими. Их эскизы отражают непосредственное восприятие сказок Чуковского. Главный художник театра Татьяна Петрова-Латышева объединила эти детские фантазии в единое целое.

Музыкальное сопровождение

Ритмичные мелодии к текстам «дедушки Корнея» создала молодая композитор Екатерина Жукова в сотрудничестве со своим отцом, заслуженным деятелем искусств РФ Сергеем Жуковым. Пластическая сторона спектакля была изобретательно решена балетмейстером Екатериной Пустоваловой. В красочном музыкальном действе участвуют ведущие артисты театра.

Этот спектакль станет настоящим праздником для юных зрителей и их родителей, погружая их в мир фантазии и творчества, о котором не стоит забывать.