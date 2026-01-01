Сказочный мир Дисней

Оповещения от Киноафиши
О концерте

Музыка Disney в современном звучании

Эстрадный оркестр приглашает зрителей на уникальный концерт, посвященный любимым мультфильмам Disney. В этот вечер вы сможете услышать легендарные мелодии в новом, современном исполнении, которые перенесут вас в мир любимых сказок.

Программа концерта

В программе вы услышите:

  • Завораживающие мелодии из «Белоснежки» — первой классической сказки Disney, которая покорила сердца миллионов зрителей.
  • Эпические композиции из «Геркулеса» — захватывающей истории о подвигах и судьбе.
  • Восточные мотивы из «Аладдина» — сказки о любви и чудесах, которые завораживают своей атмосферой.
  • Знакомые хиты из «Холодного сердца» — современной зимней сказки, ставшей настоящим феноменом.
  • Романтические песни из «Храбрая сердцем» — истории о смелости и верности.
  • Волшебные мелодии из «Спящей красавицы» — классической истории о любви, которая продолжает волновать сердца.
  • Трогательные композиции из «Моаны» — баллады о мечтах и приключениях по бескрайним океанам.

Профессиональные музыканты помогут вам заново открыть для себя знакомые с детства мелодии в великолепном исполнении. Не упустите шанс окунуться в мир музыки Disney!

Март
Апрель
14 марта суббота
19:00
Новая сцена Красноярск, Бограда, 134
от 1540 ₽
16 апреля четверг
19:00
Новая сцена Красноярск, Бограда, 134
от 1320 ₽

Йорш
16+
Рок Панк
Йорш
20 сентября в 19:00 Пространство «Эрмитаж»
от 1700 ₽
Сергей Бобунец с симфоническим оркестром
12+
Рок Живая музыка Неоклассика
Сергей Бобунец с симфоническим оркестром
18 марта в 19:00 Гранд-холл Сибирь
от 2000 ₽
Рок-опера «Орфей»
6+
Рок
Рок-опера «Орфей»
12 апреля в 19:00 Гранд-холл Сибирь
от 810 ₽
