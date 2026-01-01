Сказочный мир Дисней

Музыка Disney в современном звучании

Эстрадный оркестр приглашает зрителей на уникальный концерт, посвященный любимым мультфильмам Disney. В этот вечер вы сможете услышать легендарные мелодии в новом, современном исполнении, которые перенесут вас в мир любимых сказок.

Программа концерта

В программе вы услышите:

Завораживающие мелодии из «Белоснежки» — первой классической сказки Disney, которая покорила сердца миллионов зрителей.

Эпические композиции из «Геркулеса» — захватывающей истории о подвигах и судьбе.

Восточные мотивы из «Аладдина» — сказки о любви и чудесах, которые завораживают своей атмосферой.

Знакомые хиты из «Холодного сердца» — современной зимней сказки, ставшей настоящим феноменом.

Романтические песни из «Храбрая сердцем» — истории о смелости и верности.

Волшебные мелодии из «Спящей красавицы» — классической истории о любви, которая продолжает волновать сердца.

Трогательные композиции из «Моаны» — баллады о мечтах и приключениях по бескрайним океанам.

Профессиональные музыканты помогут вам заново открыть для себя знакомые с детства мелодии в великолепном исполнении. Не упустите шанс окунуться в мир музыки Disney!