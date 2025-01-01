Сказочные чтения: волшебство для хороших людей

Забавные и мудрые, абсурдные и бесхитростные – «Сказки для хороших людей» всегда готовы встретиться с читателем, а теперь и со слушателем! Нетеатр предлагает два уникальных спектакля по мотивам этих сказок: «Антистресс-Сказки» и «Сказки без Пушкина».

Но это ещё не всё! В мире сказок для хороших людей есть множество историй, которые не вошли в наши спектакли. Чтобы поделиться ими с вами, мы издали две книги: «Сказки для хороших людей» и «Сказки без Пушкина».

Что вас ждет на сказочных чтениях?

На «Сказочных чтениях» артисты Нетеатра с радостью прочитают свои любимые истории из паблика «Сказки для хороших людей», которые не были включены в спектакли, но стали частью книг. Это отличная возможность услышать уникальные рассказы, полные волшебства и вдохновения.

Ваши любимые сказки

Сказок для хороших людей так много, что мы не смогли уместить их все в наши книги! Если у вас есть любимая сказка, которую вы хотите услышать, просто сообщите нам об этом на встрече. А если вы пока не знаете, какую сказку выбрать, срочно открывайте паблик «Сказки для хороших людей» в ВК и найдите свою идеальную историю!

Ждем вас на Сказочных чтениях! Не упустите шанс погрузиться в мир волшебства и удивительных рассказов!