Спектакль Сказочные чтения. Новогодний костер

Совместный проект Один-театра и литцентра привлекает внимание как детей, так и взрослых, влюбляя их в мир литературы. Гостей ждёт знакомство с народными и авторскими сказками, которое поможет пробудить у ребенка интерес к книжным сюжетам. Родители также смогут окунуться в детство и провести время с детьми по-особенному.
На сцене развернётся магия зимней сказки «12 месяцев». Лесной костер соберёт вокруг себя Братьев Месяцев, которые предоставят сказочной героине возможность творить чудеса. Эта история научит зрителей силе единства и подчеркнёт важность русских сказок. В начале года, когда всё вокруг обновляется, совместные чтения создадут атмосферу тепла и радости, позволяя делиться этим с окружающими.
Чтения проведёт Карим Армадов, талантливый актер. Для комфортного посещения иммерсивных чтений следует учитывать следующие правила:
Приходите и разделите с нами чудеса сказки!