Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сказочные чтения. Новогодний костер

Спектакль Сказочные чтения. Новогодний костер

Постановка
Один театр 6+
Возраст 6+

О спектакле

Совместный проект Один-театра и Литцентра. Новогоднее представление в Краснодаре

Совместный проект Один-театра и литцентра привлекает внимание как детей, так и взрослых, влюбляя их в мир литературы. Гостей ждёт знакомство с народными и авторскими сказками, которое поможет пробудить у ребенка интерес к книжным сюжетам. Родители также смогут окунуться в детство и провести время с детьми по-особенному.

Сказка «12 месяцев» Самуила Маршака

На сцене развернётся магия зимней сказки «12 месяцев». Лесной костер соберёт вокруг себя Братьев Месяцев, которые предоставят сказочной героине возможность творить чудеса. Эта история научит зрителей силе единства и подчеркнёт важность русских сказок. В начале года, когда всё вокруг обновляется, совместные чтения создадут атмосферу тепла и радости, позволяя делиться этим с окружающими.

Чтец и правила посещения

Чтения проведёт Карим Армадов, талантливый актер. Для комфортного посещения иммерсивных чтений следует учитывать следующие правила:

  1. Билеты на чтения необходимо приобретать для каждого слушателя, независимо от возраста.
  2. Дети до 10 лет могут посещать чтения только в сопровождении взрослого.
  3. Во время иммерсии допускается участие детей и родителей в играх и активных действиях. Однако ответственность за поведение ребенка и его пребывание на площадке полностью ложится на родителей.

Приходите и разделите с нами чудеса сказки!

Купить билет на спектакль Сказочные чтения. Новогодний костер

Помощь с билетами
В других городах
Январь
4 января воскресенье
12:00
Один театр Краснодар, Коммунаров, 268, литера В, БЦ «Кавказ»
от 1000 ₽
7 января среда
12:00
Один театр Краснодар, Коммунаров, 268, литера В, БЦ «Кавказ»
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Моя прекрасная леди
12+
Мюзикл Драма
Моя прекрасная леди
21 января в 18:30 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
от 600 ₽
Сказка о царе Салтане
6+
Детский Кукольный
Сказка о царе Салтане
20 февраля в 17:00 Новый театр кукол
от 600 ₽
Двенадцать месяцев
6+
Детский Музыка
Двенадцать месяцев
11 января в 10:00 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше