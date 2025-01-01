Спектакль Сказочные чтения. Новогодний костер

Совместный проект Один-театра и Литцентра. Новогоднее представление в Краснодаре

Совместный проект Один-театра и литцентра привлекает внимание как детей, так и взрослых, влюбляя их в мир литературы. Гостей ждёт знакомство с народными и авторскими сказками, которое поможет пробудить у ребенка интерес к книжным сюжетам. Родители также смогут окунуться в детство и провести время с детьми по-особенному.

Сказка «12 месяцев» Самуила Маршака

На сцене развернётся магия зимней сказки «12 месяцев». Лесной костер соберёт вокруг себя Братьев Месяцев, которые предоставят сказочной героине возможность творить чудеса. Эта история научит зрителей силе единства и подчеркнёт важность русских сказок. В начале года, когда всё вокруг обновляется, совместные чтения создадут атмосферу тепла и радости, позволяя делиться этим с окружающими.

Чтец и правила посещения

Чтения проведёт Карим Армадов, талантливый актер. Для комфортного посещения иммерсивных чтений следует учитывать следующие правила:

Билеты на чтения необходимо приобретать для каждого слушателя, независимо от возраста. Дети до 10 лет могут посещать чтения только в сопровождении взрослого. Во время иммерсии допускается участие детей и родителей в играх и активных действиях. Однако ответственность за поведение ребенка и его пребывание на площадке полностью ложится на родителей.

Приходите и разделите с нами чудеса сказки!