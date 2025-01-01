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Сказочная история о полетах в космос
Киноафиша Сказочная история о полетах в космос

Сказочная история о полетах в космос

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Приключения в Звёздном городке

Жители лесного царства — Баба Яга, Лесовик и Водяной — любят путешествовать. На этот раз их путь привёл в Звёздный городок, где космонавты готовились к полёту в космос.

Познание космоса

В Звёздном городке наши герои узнали много нового: зачем нужны искусственные спутники, что такое невесомость, перегрузки и притяжение Земли. Они не только слушали лекции, но и сами стали участниками удивительных экспериментов.

Космическое путешествие

Огромным увлечением для друзей стало строительство ракеты. После того как они её собрали, Баба Яга, Лесовик и Водяной отправились в космическое путешествие. Они облетели вокруг Земли, посетили международную космическую станцию и даже заглянули в телескоп, чтобы полюбоваться звёздным небом.

Возвращение на Землю

После захватывающего приключения космические туристы благополучно вернулись на Землю, полные впечатлений и знаний о космосе. Это путешествие не только обогатило их опытом, но и показало, как важно мечтать и исследовать неизведанное.

Не упустите возможность увидеть это волшебное приключение на сцене!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 16 августа
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
10:30 от 150 ₽

В ближайшие дни

Полнокупольная программа в планетарии «Мир, в котором мы живем»
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Полнокупольная программа «Обитаемая Луна»
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Естественно-научные Лекция
Полнокупольная программа «Обитаемая Луна»
17 августа в 12:00 Планетарий
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