Приключения в Звёздном городке

Жители лесного царства — Баба Яга, Лесовик и Водяной — любят путешествовать. На этот раз их путь привёл в Звёздный городок, где космонавты готовились к полёту в космос.

Познание космоса

В Звёздном городке наши герои узнали много нового: зачем нужны искусственные спутники, что такое невесомость, перегрузки и притяжение Земли. Они не только слушали лекции, но и сами стали участниками удивительных экспериментов.

Космическое путешествие

Огромным увлечением для друзей стало строительство ракеты. После того как они её собрали, Баба Яга, Лесовик и Водяной отправились в космическое путешествие. Они облетели вокруг Земли, посетили международную космическую станцию и даже заглянули в телескоп, чтобы полюбоваться звёздным небом.

Возвращение на Землю

После захватывающего приключения космические туристы благополучно вернулись на Землю, полные впечатлений и знаний о космосе. Это путешествие не только обогатило их опытом, но и показало, как важно мечтать и исследовать неизведанное.

Не упустите возможность увидеть это волшебное приключение на сцене!