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Сказочки не совсем для детей
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Спектакль Сказочки не совсем для детей

Постановка
Городской театр 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Театральный фестиваль дипломных спектаклей «Где Перспективы»

На сцене театрального фестиваля дипломных спектаклей «Где Перспективы» зрители смогут увидеть уникальный спектакль, основанный на рассказах выдающегося писателя Леонида Андреева. Его произведения известны глубокими размышлениями о жизни, вере и человеческом страдании.

Каждое слово Андреева, как камень, брошенный в пруд человеческой души, разбивает поверхность повседневности, погружая зрителя в мир чувств и эмоций. Спектакль представляет собой игру, где каждый оборот рулетки открывает одну случайную историю из миллионов человеческих судеб.

Симфония света и теней

Через игру света и теней, мир живых и мёртвых, спектакль исследует неизменную природу человека. Трагичные и счастливые моменты переплетаются в сложный узор человеческой жизни. В этом узоре огоньки света проникают сквозь тьму, напоминая о вечном стремлении человека к счастью.

Актерский состав

  • Юрий Михайлович Пушкарёв — Маргарита Бицадзе
  • Папа, Ненастоящий Юрий Михайлович, Старик, Митенька — Анастасия Чечурина
  • Мама — Анна Клементьева
  • Петька — Дмитрий Давыденко
  • Осип Абрамович, Мать, Митька — Полина Прокопюк
  • Пармён Еремеев Костылин — Анастасия Тумилович
  • Санька, Гришка, Пелагея — Полина Черникова
  • Валя, Григорий Аристархович — Владимир Безумов
  • Настасья Филипповна, ненастоящая мама — Владислава Попович
  • Лёля — Ева Хвостунова
  • Кусака, Пьяный мужик, мама Лёли — Ольга Юрченко
  • Владимир Михайлович — Анна Клементьева
  • Друг, Тётка, Девушка — Алина Шарипова
  • Сазонка — Анастасия Чечурина
  • Сениста, Сиделка, Мишка-поросёнок — Анна Никулина
  • Гости, приезжие, обезьянки — все участники

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального события, которое оставит неизгладимый след в ваших сердцах!

Режиссер
Никита Сидоров
В ролях
Маргарита Бицадзе
Анастасия Чечурина
Анна Клементьева
Дмитрий Давыденко
Полина Прокопюк

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 июля
Городской театр Санкт-Петербург, Литейный просп., 46
19:00

Фотографии

Сказочки не совсем для детей Сказочки не совсем для детей Сказочки не совсем для детей Сказочки не совсем для детей Сказочки не совсем для детей Сказочки не совсем для детей Сказочки не совсем для детей Сказочки не совсем для детей Сказочки не совсем для детей

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