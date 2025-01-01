Веселая и остроумная оперетта в Нижегородском ТЮЗе

В Нижегородском ТЮЗе зрителей ждет весёлая и остроумная музыкальная комедия по мотивам водевиля Э. Лабиша «Милейший Селимар». Спектакль включает в себя музыкальные произведения Иоганна Штрауса и обещает стать настоящим событием для любителей театра.

Сюжет

Действие происходит в Вене в конце 19 века. Главный герой, 47-летний герр Штайнер, переживает кризис среднего возраста. Его жизнь становится ещё более сложной, когда он решает взять в жены 18-летнюю Анну Мюллер. Родители Анны не скрывают, что цель этого союза — обеспечить дочери финансовое благополучие.

Однако тихая семейная жизнь сталкивается с трудностями, когда два друга из холостяцкого прошлого Штайнера вмешиваются в их отношения. Друзья, являвшиеся в прошлом любовниками жен Штайнера, начинают создавать множество проблем для новобрачных. Таким образом, смешные и порой напряженные ситуации становятся неотъемлемой частью сюжета.

Команда создания

Режиссёром спектакля и автором сценической редакции является заслуженный артист РФ и солист театра «Московская оперетта» Пётр Борисенко. В спектакле участвуют артисты известных музыкальных театров, среди которых народная артистка РФ Елена Ионова и лауреаты международных конкурсов.

Что ожидать от спектакля

«Милейший Селимар» — это комедия положений, наполненная остроумными интригами и запоминающимися музыкальными номерами. Спектакль подходит для всех, кто любит качественный музыкальный театр и легкий юмор. Не пропустите возможность насладиться этим великолепным представлением!

Спектакль идет в двух отделениях с одним антрактом.