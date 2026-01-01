Оповещения от Киноафиши
Сказки у Лукоморья
Киноафиша Сказки у Лукоморья

Спектакль Сказки у Лукоморья

0+
Возраст 0+

О спектакле

Встречи с героями Пушкина

Приглашаем вас в волшебный мир, где оживают знакомые с детства строки! Вы посетите Лукоморье, полное удивительных встреч с персонажами сказок Александра Сергеевича Пушкина.

Что вас ждет на спектакле

На сцене вы увидите:

  • Хитроумного Балду, который преподаст урок жадному Попу;
  • Золотую Рыбку, исполняющую желания;
  • Забавных и мудрых персонажей из других пушкинских сказок, которых вы сразу узнаете.

Современная интерпретация классики

Спектакль, созданный режиссёром Дарьей Лапшиной, — это яркое, динамичное и очень музыкальное представление, где народный юмор переплетается с вечной мудростью сказки. Истории, знакомые многим, заиграют новыми красками и станут понятными как детям, так и взрослым.

Для всей семьи

Спектакль подходит для зрителей от 6 до 99 лет. Интересные темы о жадности и щедрости, уме и глупости, смекалке и справедливости найдут отклик как у детей, так и у их родителей. Это отличный повод для семейного диалога о простых и важных вещах.

Март
3 марта вторник
19:00
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1

