Спектакль Сказки у Лукоморья

Приглашаем вас в волшебный мир, где оживают знакомые с детства строки! Вы посетите Лукоморье, полное удивительных встреч с персонажами сказок Александра Сергеевича Пушкина.
На сцене вы увидите:
Спектакль, созданный режиссёром Дарьей Лапшиной, — это яркое, динамичное и очень музыкальное представление, где народный юмор переплетается с вечной мудростью сказки. Истории, знакомые многим, заиграют новыми красками и станут понятными как детям, так и взрослым.
Спектакль подходит для зрителей от 6 до 99 лет. Интересные темы о жадности и щедрости, уме и глупости, смекалке и справедливости найдут отклик как у детей, так и у их родителей. Это отличный повод для семейного диалога о простых и важных вещах.