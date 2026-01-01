Спектакль Сказки у камина. Волшебные истории Андерсена

В уютной атмосфере, словно у настоящего камина, оживут персонажи одной из самых трогательных историй Ганса Христиана Андерсена. Оловянный солдатик, несмотря на все невзгоды, пронесет в своем сердце верность долгу и любовь к прекрасной балерине. Его стойкость и решимость помогут выдержать все испытания жизни, пережить опасные приключения и вернуться к своей возлюбленной.
Вдохновляющая история любви и мужества
Эмоциональные и визуальные элементы спектакля позволяют зрителям почувствовать всю глубину сказки. Волшебная атмосфера, красочные декорации и искренняя игра актеров заставят каждого задуматься о важности оставаться верным своим принципам даже в самых трудных обстоятельствах.
Проект посвящен вечным ценностям
«Сказки у камина» — не просто спектакль, это встреча с детством и напоминание о силе любви, верности и чуде.
В программе возможны изменения
Режиссер-постановщик — Екатерина Миронова
Композитор — Анатолий Силин
Художник-декоратор — Ольга Филиппова
Вокал — Юлия Аввакумова