Спектакль Сказки у камина. Волшебные истории Андерсена

«Стойкий оловянный солдатик»

В уютной атмосфере, словно у настоящего камина, оживут персонажи одной из самых трогательных историй Ганса Христиана Андерсена. Оловянный солдатик, несмотря на все невзгоды, пронесет в своем сердце верность долгу и любовь к прекрасной балерине. Его стойкость и решимость помогут выдержать все испытания жизни, пережить опасные приключения и вернуться к своей возлюбленной.

Вдохновляющая история любви и мужества

Эмоциональные и визуальные элементы спектакля позволяют зрителям почувствовать всю глубину сказки. Волшебная атмосфера, красочные декорации и искренняя игра актеров заставят каждого задуматься о важности оставаться верным своим принципам даже в самых трудных обстоятельствах.

Проект посвящен вечным ценностям

«Сказки у камина» — не просто спектакль, это встреча с детством и напоминание о силе любви, верности и чуде.

В программе возможны изменения

Режиссер-постановщик — Екатерина Миронова

Композитор — Анатолий Силин

Художник-декоратор — Ольга Филиппова

Вокал — Юлия Аввакумова