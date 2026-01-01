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Сказки у камина. Волшебные истории Андерсена
Киноафиша Сказки у камина. Волшебные истории Андерсена

Спектакль Сказки у камина. Волшебные истории Андерсена

6+
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

«Стойкий оловянный солдатик»

В уютной атмосфере, словно у настоящего камина, оживут персонажи одной из самых трогательных историй Ганса Христиана Андерсена. Оловянный солдатик, несмотря на все невзгоды, пронесет в своем сердце верность долгу и любовь к прекрасной балерине. Его стойкость и решимость помогут выдержать все испытания жизни, пережить опасные приключения и вернуться к своей возлюбленной.

Вдохновляющая история любви и мужества
Эмоциональные и визуальные элементы спектакля позволяют зрителям почувствовать всю глубину сказки. Волшебная атмосфера, красочные декорации и искренняя игра актеров заставят каждого задуматься о важности оставаться верным своим принципам даже в самых трудных обстоятельствах.

Проект посвящен вечным ценностям
«Сказки у камина» — не просто спектакль, это встреча с детством и напоминание о силе любви, верности и чуде.

В программе возможны изменения

Режиссер-постановщик — Екатерина Миронова
Композитор — Анатолий Силин
Художник-декоратор — Ольга Филиппова
Вокал — Юлия Аввакумова

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