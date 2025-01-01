Меню
Сказки старого контрабаса
Сказки старого контрабаса

6+
Пермская филармония приглашает на музыкальное путешествие под названием «Сказки старого контрабаса». Это уникальный спектакль, который соединяет в себе классическую музыку и увлекательное narration.

Исполнители

  • Камерный оркестр B-A-C-H
  • Николай Усенко (дирижёр)

Программа

В рамках концерта будут представлены фрагменты из произведений таких композиторов, как:

  • Пётр Ильи́ч Чайко́вский
  • Дми́трий Шостако́вич
  • Ио́ханн Штра́ус
  • Клод Дебюсси

Интересные факты

«Сказки старого контрабаса» — это не tylko музыка, но и захватывающая история, которая привлечёт внимание как взрослых, так и детей. Камерный оркестр B-A-C-H известен своим умением передавать эмоции через музыку, что делает каждое их выступление поистине незабываемым.

Не упустите возможность погрузиться в удивительный мир классической музыки и волшебных историй! Приходите и насладитесь исключительным исполнением в компании единомышленников.

Пермь, 5 апреля
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
12:00 от 750 ₽

