Сказки старого контрабаса в Пермской филармонии

Пермская филармония приглашает на музыкальное путешествие под названием «Сказки старого контрабаса». Это уникальный спектакль, который соединяет в себе классическую музыку и увлекательное narration.

Исполнители

Камерный оркестр B-A-C-H

Николай Усенко (дирижёр)

Программа

В рамках концерта будут представлены фрагменты из произведений таких композиторов, как:

Пётр Ильи́ч Чайко́вский

Дми́трий Шостако́вич

Ио́ханн Штра́ус

Клод Дебюсси

Интересные факты

«Сказки старого контрабаса» — это не tylko музыка, но и захватывающая история, которая привлечёт внимание как взрослых, так и детей. Камерный оркестр B-A-C-H известен своим умением передавать эмоции через музыку, что делает каждое их выступление поистине незабываемым.

Не упустите возможность погрузиться в удивительный мир классической музыки и волшебных историй! Приходите и насладитесь исключительным исполнением в компании единомышленников.