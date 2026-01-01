Музыкальная постановка по мотивам сказок Г. Х. Андерсена

Этот музыкальный спектакль — удивительное путешествие по мотивам известных сказок Г. Х. Андерсена: «Принцесса и свинопас», «Оловянный солдатик», «Снежная королева» и «Старый уличный фонарь».

Сказки и воспоминания старого фонаря

Старый фонарь знал множество историй: рядом с ним играли малыши, прогуливали уроки школьники, назначали свидания взрослые. Раз в год все жители города собирались на площади, и фонарь показывал им сказки. Его свет зажигал все новогодние гирлянды, создавая волшебную атмосферу.

Бургомистр и разрушение старого фонаря

Но однажды бургомистр решил, что освещение должно быть современным. Старый фонарь был сломан. Однако фонарщик Кристиан, торговка пряниками Ханна, маленькая цветочница Ида и сорванец Клаус решают вернуть фонарь и спасти волшебные сказки, отправившись в мир сказок.

Этот спектакль подарит зрителям захватывающее приключение, полное волшебства и чудес!